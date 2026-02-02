02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Ayvalıkgücü seriyi 8 maça çıkardı

Son olarak Afyonspor'u 4-1 ile geçen Ayvalıkgücü, 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı

calendar 02 Şubat 2026 14:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü seriyi 8 maça çıkardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Afyonspor'u 4-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste 8'inci galibiyetini alarak müthiş bir seri yakaladı. Ligde 19 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak 40 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 3'üncü sıradaki yerini korudu.

Grupta 24 puan topladığı son 8 haftada Balıkesirspor, Alanya 1221 (D), Eskişehir Anadolu Spor, İzmir Çoruhlu FK (D), Nazilli Spor (D), Altay, Uşak Spor (D) ve Afyonspor'u dize getiren Ayvalık temsilcisi bu periyotta 25 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü.

Ayvalıkgücü Belediyespor bu hafta evinde Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Ayvalık ekibi yıllardır takımın dümeninde olan Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde son 3 sezonda Play-Off oynamıştı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.