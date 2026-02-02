02 Şubat
Gençlerbirliği sahasında adeta estiriyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'de sahasındaki son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak hanesine 13 puan yazdırdı

02 Şubat 2026 11:43
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.
Sezonun 20. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi, Thalisson ve Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, başkentteki başarılı performansını sürdürdü.

Eryaman Stadı'ndaki son 5 maçta "bileği bükülmeyen" başkent temsilcisi, bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği, sahasındaki son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'ndan puansız ayrılmadı.


Konyaspor maçının ardından Ankara'da sırasıyla Başakşehir'i 2-1, Fatih Karagümrük'ü de 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar, ilk devrenin son hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'u ağırladı.

TRABZON'A FLAŞ 4 GOL

Gençlerbirliği, "gol düellosu" şeklinde geçen maçta zorlu rakibi Trabzonspor'u 4-3 yenerek taraftarına unutamayacağı bir galibiyet hediye etti.

Dört yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 5 maçını kaybetse de ardından toparlanmasını bilen ve ilk devreyi 11. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, sezonun ikinci yarısına ise sahasında aldığı 1 puanla başladı. Kırmızı-siyahlılar, ligi geçen sezon 3. bitiren Samsunspor ile başkentte 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında dün konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği, böylece son 5 iç saha maçında hanesine 13 puan (4 galibiyet, 1 beraberlik) yazdırdı.

Başkent ekibi, bu sezon Ankara'daki performansıyla iç saha sıralamasında 17 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Gençlerbirliği, ayrıca sahasındaki Türkiye Kupası maçında da Bodrum FK'yi, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı.

KÜME DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞTI

Gaziantep FK maçında kritik bir galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 22'ye yükseltti.

Başkent temsilcisi; Konyaspor, Kasımpaşa ve Kayserispor'un kaybettiği haftada küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

DEPLASMANDA YOKLARI OYNUYOR

Bu sezon evinde oynadığı 10 maçta 17 puan (5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet) alan Gençlerbirliği, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremeyerek sadece 5 puan (1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet) toplayabildi.

Gençlerbirliği, deplasmandaki tek galibiyetini 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti. Dış sahada Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Gençlerbirliği, 7 deplasman maçından ise puansız döndü.

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda 4 puan alan Fatih Karagümrük'ten sonra bu sezon dış sahada en kötü performans sergileyen takım konumunda bulunuyor.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
