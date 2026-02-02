Domenico Tedesco'dan Kocaelispor maçı öncesi net mesaj

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile berabere kalan ve lider Galatasaray ile puan farkının 3'e çıkmasına engel olamayan Fenerbahçe, yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu hedef doğrultusunda Kocaelispor deplasmanına odaklandı.
TEDESCO'DAN UYARI
Zorlu mücadele öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yapan Teknik Direktör Domenico Tedesco, Göztepe maçında kaybedilen puanların telafi edilmesi gerektiğini vurguladı. Tedesco'nun, oyuncularına şu mesajı verdiği öğrenildi:
"Göztepe karşısında galibiyet için her şeyi yaptık ama olmadı. Şimdi o kaybı telafi etme zamanı. Kazanarak yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmalıyız. Ancak dikkatli olmalıyız. Rakibimiz özellikle sahasında başarılı; yalnızca iki kez kaybettiler. Hiçbir maç mücadele etmeden kazanılmıyor. Bu yüzden ilk dakikadan itibaren büyük bir ciddiyet ve konsantrasyonla başlamalıyız."
"BEN MAÇ AYIRMAM!"
Yoğun fikstüre de dikkat çeken Tedesco, bazı oyuncuların üst üste maçlar nedeniyle dinlenme fırsatı bulamadığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Üst üste maçlara çıkıyoruz. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da oynadık, Kocaelispor maçından sonra perşembe günü de Türkiye Kupası var. Eksikler nedeniyle bazı oyuncularımıza daha fazla yük biniyor. Buna rağmen hepinizin aynı özveriyle sahada olacağına inanıyorum. Ben maç ayırmam; benim için en önemli maç, sıradaki maçtır. Sadece Kocaelispor'u düşünelim ve üç puanla dönelim."