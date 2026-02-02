01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
1-1
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Domenico Tedesco'dan Kocaelispor maçı öncesi net mesaj

Kocaelispor deplasmanına hazırlanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Göztepe maçında kaybedilen puanların telafi edilmesini istedi.

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile berabere kalan ve lider Galatasaray ile puan farkının 3'e çıkmasına engel olamayan Fenerbahçe, yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu hedef doğrultusunda Kocaelispor deplasmanına odaklandı.

TEDESCO'DAN UYARI

Zorlu mücadele öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yapan Teknik Direktör Domenico Tedesco, Göztepe maçında kaybedilen puanların telafi edilmesi gerektiğini vurguladı. Tedesco'nun, oyuncularına şu mesajı verdiği öğrenildi: 



"Göztepe karşısında galibiyet için her şeyi yaptık ama olmadı. Şimdi o kaybı telafi etme zamanı. Kazanarak yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmalıyız. Ancak dikkatli olmalıyız. Rakibimiz özellikle sahasında başarılı; yalnızca iki kez kaybettiler. Hiçbir maç mücadele etmeden kazanılmıyor. Bu yüzden ilk dakikadan itibaren büyük bir ciddiyet ve konsantrasyonla başlamalıyız." 

"BEN MAÇ AYIRMAM!"

Yoğun fikstüre de dikkat çeken Tedesco, bazı oyuncuların üst üste maçlar nedeniyle dinlenme fırsatı bulamadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Üst üste maçlara çıkıyoruz. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da oynadık, Kocaelispor maçından sonra perşembe günü de Türkiye Kupası var. Eksikler nedeniyle bazı oyuncularımıza daha fazla yük biniyor. Buna rağmen hepinizin aynı özveriyle sahada olacağına inanıyorum. Ben maç ayırmam; benim için en önemli maç, sıradaki maçtır. Sadece Kocaelispor'u düşünelim ve üç puanla dönelim."




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
