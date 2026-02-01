01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
0-122'
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-06'
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
0-123'

Yaser Asprilla: "Yeteneğim sayesinde bu onura eriştim"

Kayserispor galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Yaser Asprilla, açıklamalarda bulundu.

01 Şubat 2026 22:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yaser Asprilla: 'Yeteneğim sayesinde bu onura eriştim'




Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
 
Maçın hemen ardından Sarı—kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Yaser Asprilla açıklamalarda bulundu.
 
Transfer sürecinden bahseden Asprilla, "Küçüklüğümden beri takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim." ifadelerini kullandı.
 
Takım arkadaşlarından övgüyle bahseden Kolombiyalı yıldız, "Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel yardım görüyorum hem futbol açısından... Bu büyük futbolcularla her gün beraber çalıştığım için çok mutluyum." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
