Aston Villa, 10 kişilik Brentford'a mağlup oldu!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Aston Villa ile Brentford karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk eki Brentford 1-0'lık skorla kazandı.
Brentford, 42. dakikada Kevin Schade'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.
Dango Outtara, 45+1. dakikada Brentford'a galibiyeti getiren golü attı.
Aston Villa'da yeni transfer Tammy Abraham'ın 49. dakikada golü VAR'dan döndü.
Ligde son 4 maçının yalnızca 1'ini kazanabilen Aston Villa, 46 puanda kaldı. İki maçlık galibiyet hasretini bitiren Brentford, puanını 36'ya yükseltti.
Aston Villa, gelecek hafta Bournemouth deplasmanına gidecek. Brentford ise Newcastle United'a konuk olacak.
Brentford, 42. dakikada Kevin Schade'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.
Dango Outtara, 45+1. dakikada Brentford'a galibiyeti getiren golü attı.
Aston Villa'da yeni transfer Tammy Abraham'ın 49. dakikada golü VAR'dan döndü.
Ligde son 4 maçının yalnızca 1'ini kazanabilen Aston Villa, 46 puanda kaldı. İki maçlık galibiyet hasretini bitiren Brentford, puanını 36'ya yükseltti.
Aston Villa, gelecek hafta Bournemouth deplasmanına gidecek. Brentford ise Newcastle United'a konuk olacak.