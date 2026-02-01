01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-042'
01 Şubat
Nice-Brest
0-242'
01 Şubat
Angers-Metz
1-042'
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
1-178'
01 Şubat
Tottenham-M.City
0-127'
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
0-027'
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
3-0DA
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Aston Villa, 10 kişilik Brentford'a mağlup oldu!

Tammy Abraham'ın golünün VAR'dan döndüğü maçta Aston Villa, uzatmalarla birlikte 50 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Brentford'a 1-0 mağlup oldu.

calendar 01 Şubat 2026 19:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aston Villa, 10 kişilik Brentford'a mağlup oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Aston Villa ile Brentford karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk eki Brentford 1-0'lık skorla kazandı.

Brentford, 42. dakikada Kevin Schade'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

Dango Outtara, 45+1. dakikada Brentford'a galibiyeti getiren golü attı.

Aston Villa'da yeni transfer Tammy Abraham'ın 49. dakikada golü VAR'dan döndü.

Ligde son 4 maçının yalnızca 1'ini kazanabilen Aston Villa, 46 puanda kaldı. İki maçlık galibiyet hasretini bitiren Brentford, puanını 36'ya yükseltti.

Aston Villa, gelecek hafta Bournemouth deplasmanına gidecek. Brentford ise Newcastle United'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
