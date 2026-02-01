01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-042'
01 Şubat
Nice-Brest
0-242'
01 Şubat
Angers-Metz
1-042'
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
1-178'
01 Şubat
Tottenham-M.City
0-127'
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
0-027'
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
3-0DA
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Okan Buruk'tan Lang, Asprilla ve Juventus açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesi ve yeni transferlerin durumu hakkında konuştu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'tan Lang, Asprilla ve Juventus açıklaması
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
 
Maçtan hemen önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
 
Kayserispor'un Beşiktaş'a karşı performansının altını çizen Okan Buruk, "Kayserispor ile oynuyoruz, sıralamadaki yerleri bizim için önemli değil. Beşiktaş deplasmanında ne kadar hızlı hücuma çıktıklarını gösterdiler. Başakşehir'e 3-0 kaybettiler ama rahat bir şekilde tehlike yaratabiliyorlar. Avrupa sonrası konsantrasyonu sağlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
Şampiyonlar Ligi'deki Juventus eşleşmesi ile ilgili ilk kez konuşan deneyimli hoca şu sözleri sarfetti:
 
"Şampiyonlar Ligi'nde mutluyuz, daha iyi yerde bitirebilirdik ama çok zor bir süreç yaşadık. Cezalar, sakatlıklar... Ajax deplasmanındaki 3-0'lık galibiyet sonrası nazar diyelim ona. Hem ilk 24'te olmak, hem ligde ve kupada lider olmak... Süreci iyi geçirdiğimizi gösteriyor. Oyun olarak daha iyisini yapabiliriz. Juventus maçları da çok önemli olacak. O maça kadar sakatlıksızlık geçip hazırlanmak istiyoruz. İyi bir takım, teknik direktör değişikliği oldu. Önemli oyuncuları var. İlk maçı sahamızda oynayacağız, avantajını kullanmak lazım ama Şampiyonlar Ligi'nde her maçı yüksek konsantrasyonla oynamalısınız.Manchester City'ye kaybettik ama ikinci yarı cesur oynadığımızda neler yapabileceğimiz gördük. Özgüvenmizin yüksek olması gereken maçlar olduğunu gösteriyor. Juventus maçı da öyle olacak. Oraya kadar daha çok var."
 
Şu an en önemli maçlarının Kayserispor maçı olduğunu söyleyen Buruk, "Kazandıkça içerideki pozitif hava artıyor. Kayserispor maçı şu an en önemli konumuz." dedi.
 
Yeni transferler hakkında da konuşan Okan Buruk idman performanslarından memnun olduğunu dile getirdi:
 
"Noa Lang gelmeden önce sakatlık geçirdi, uzun süre idmana çıkmadı. Bizimle bir idmana çıktı. Ağrıları var ama o da oynamak istedi, biz de oynatmak istedik. Kemik ödemi ağrı yapıyor ama tolere edebileceğini gösterdik. Yaser Asprilla iyi çalışıyor, onu da ilerleyen dakikalarda kullanacağım. İki yeni oyuncumuzun idman performansından da memnunuz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
