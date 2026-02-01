01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Kayaklı koşucu kardeşler "uluslararası başarı" peşinde

Kayaklı koşu sporcuları Nergis ve Ömer Durmuş kardeşler, elde ettikleri başarılarla çocuklara örnek olmayı hedefliyor.

01 Şubat 2026 13:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayaklı koşucu kardeşler 'uluslararası başarı' peşinde
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 8 yıl önce başladıkları kayaklı koşuda Türkiye şampiyonlukları elde eden Nergis ile Ömer Durmuş kardeşler, uluslararası organizasyonlarda da başarı hedefliyor.

Çamlıhemşin Kayaklı Koşu ve Biatlon Spor Kulübü sporcuları 15 yaşındaki Nergis ile 16 yaşındaki ağabeyi Ömer Durmuş, ilkokulda tanıştıkları kayakta antrenörlerinin de desteğiyle kendilerini geliştirerek Türkiye şampiyonlukları kazandı.

Uluslararası başarı hedefleyen Ömer ve Nergis kardeşler AA muhabirine hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Kayaklı koşunun eğlenceli ancak zor bir branş olduğunu dile getiren Ömer, "Madalya için ter dökmek lazım. Antrenmanda akıtmadığımız ter, yarışta göz yaşı olarak bize döner." dedi.

Yarışlara hazırlık için ekstra çalışmalar da yaptıklarını aktaran Ömer, "Kardeşimle Türkiye şampiyonluğumuz var. Hedefim bir yıl sonra yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne katılmak. Sonra da 2030 Kış Olimpiyatlarına gitmek istiyorum." diye konuştu.

Nergis Durmuş, yaklaşık 8 yıldır branşla uğraştığını, başarı için çok çabaladığını anlattı.

Kayaklı koşunun zor bir branş olduğunu anlatan ifade eden Nergis, şunları söyledi:

"Ağabeyimle omuz omuza madalya peşindeyiz. Ağabeyimin 16-17, benim de 20'ye yakın madalyam var. En büyük hedefim Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne güzel hazırlanıp gitmek. 2030'daki olimpiyatlara katılmak istiyorum. Birçok çocuk ve gence örnek olduğumuz düşünüyorum."

