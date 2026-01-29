FCSB Steaua Bükreş Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı TRT 1 canlı izle

FCSB Fenerbahçe maçı TRT 1 yayın linki!
UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında FCSB ile Fenerbahçe Arena Nationala'da karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 101 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe son maçında ise sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 101 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 102 gol gördü. "2" numaralı kupada 156. sınav
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 155 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 48 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 193 gol gördü.
- Avrupa kupaları performansı Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 101
| 49
| 30
| 22
| 145
| 102
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 42
| 15
| 13
| 14
| 62
| 51
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 297
| 117
| 64
| 116
| 406
| 418
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. FCSB FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek. 11'LER FCSB:
Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam. Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Mert, Fred, İsmail, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri. Fenerbahçe'de 4 eksik
FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, bu maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Romanya deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de Jhon Duran da son antrenmanın ardından ağrıları olduğu gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek. 3 isim sınırda
Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 3 oyuncu sarı kart sınırında. Sarı-lacivertlilerde ikişer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez ve Nelson Semedo, bu mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak. Avrupa'da 298. maç
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.