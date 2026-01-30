Hatayspor, Fenerbahçe'den transfer yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2 oyuncuyu renklerine bağladı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımlarda, 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Azrak ve aynı yaştaki santrafor Yılmaz Cin ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yunus Azrak, Fenerbahçe altyapısında forma giyiyordu. Yılmaz Cin ise Sivasspor altyapısında futbola başladı.
