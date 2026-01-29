Jasikevicius: 'Kazandık, mutlu olmalıyız'

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup etti ve EuroLeague'deki yüksek formunu sürdürdü. Anadolu Efes ise üst üste 9. yenilgisini aldı.

Maçın ardından Fenerbahçe başantrenörü Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

İşte Jasikevicius'un sözleri:

"KAZANDIK, MUTLU OLMALIYIZ"

"Bazı sorunlarımız vardı, Efes'in de öyle. En iyi oyuncular oynayamadı burada. İstanbul derbisi tabii ki bu. İyi olduğumuz anlar oldu maçta. İki top yönlendiricimiz varken çok iyiydik. Ancak, Efes tabii ki oyuna geri geldi. Burada istikrarı yakalamak önemliydi. İki takım da sakatlıklar konusunda zor zamanlardan geçiyor. Biz kazandık, mutlu olmalıyız.

(14 top kaybı) Biraz umursamazdık. Maçın büyük kısmında yüksek fark olması da etkiliydi. Sakatlıklardan dönenler vardı, sakatlıklar nedeniyle yerinde oynamayanlar vardı. Bu tür zamanlarda yapmanız gereken kazanmak!"