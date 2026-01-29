29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
0-150'
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-252'
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-050'
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
1-150'
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-050'
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
0-049'
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
2-154'
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
0-252'
29 Ocak
Lille-Freiburg
0-053'
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-150'
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-150'
29 Ocak
Lyon-PAOK
1-152'
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
3-151'
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
0-049'
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
2-050'
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-048'
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
1-053'
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
0-053'
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Jasikevicius: "Kazandık, mutlu olmalıyız"

Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i farklı mağlup ettiği EuroLeague karşılaşmasının ardından konuşan başantrenör Sarunas Jasikevicius, sakatlıklara rağmen galibiyetin önemli olduğunu vurguladı.

calendar 29 Ocak 2026 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jasikevicius: 'Kazandık, mutlu olmalıyız'
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup etti ve EuroLeague'deki yüksek formunu sürdürdü. Anadolu Efes ise üst üste 9. yenilgisini aldı.
 
Maçın ardından Fenerbahçe başantrenörü Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.
 
İşte Jasikevicius'un sözleri:
 
"KAZANDIK, MUTLU OLMALIYIZ"
 
"Bazı sorunlarımız vardı, Efes'in de öyle. En iyi oyuncular oynayamadı burada. İstanbul derbisi tabii ki bu. İyi olduğumuz anlar oldu maçta. İki top yönlendiricimiz varken çok iyiydik. Ancak, Efes tabii ki oyuna geri geldi. Burada istikrarı yakalamak önemliydi. İki takım da sakatlıklar konusunda zor zamanlardan geçiyor. Biz kazandık, mutlu olmalıyız.
 
(14 top kaybı) Biraz umursamazdık. Maçın büyük kısmında yüksek fark olması da etkiliydi. Sakatlıklardan dönenler vardı, sakatlıklar nedeniyle yerinde oynamayanlar vardı. Bu tür zamanlarda yapmanız gereken kazanmak!"
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
