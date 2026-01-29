29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, 2028'de madalya hedefliyor

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

calendar 29 Ocak 2026 14:18 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 14:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, 2028'de madalya hedefliyor
Türkiye'yi üç kez paralimpik oyunlarında temsil etme başarısı gösteren Ordulu milli atıcı Çağla Baş, dördüncü kez katılmak istediği organizasyonda madalya kazanabilme hedefiyle çalışıyor.
Kariyerinde Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan Çağla Baş, hazırlıklarını Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda sürdürüyor.

Çağla Baş, 17 yıldır bu sporla uğraştığını belirterek, daha önce Türkiye'yi 2016, 2020 ve 2024 Paralimpik Oyunları'nda temsil ettiğini hatırlattı.

Bu başarısını 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek organizasyona katılarak sürdürmek istediğini ifade eden Çağla, öncelikli olarak kota almak için hazırlandığını belirtti.


Çağla, bu yıl düzenlenecek ve paralimpik oyunlarına kota veren turnuvalarda başarı göstererek Los Angeles biletini almak istediğini kaydederek, "Haftanın beş günü yoğun bir şekilde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Bu yıl içerisinde kota yarışmaları olacak. Bu organizasyonlara kadar iyi bir hazırlık süreci geçirmek istiyorum." dedi.

Dördüncü kez paralimpik oyunlarında olmayı çok istediğinin altını çizen Çağla, şunları kaydetti:

"Üç kez katıldığım paralimpik oyunlarında istediğim madalyaya ulaşamadım ama pes etmek istemiyorum. Kariyerimde birçok başarı var. Ama benim tamamlamam gerektiğine inandığım bir hikayem var. O yüzden bu yolda emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum. Pazılın son parçası eksik. Bu da paralimpik madalyası. Rengi hiç önemli değil. Ama paralimpik madalyasının benim olmasını çok istiyorum. Çünkü çok emek verdim. Her sporcu gibi benim de hayalim bu madalyayı kazanabilmek. Bu hayalimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum."

Çağla Baş, kulüp antrenörü Mustafa Atalay'ın kendisine verdiği program doğrultusunda çalıştığını aktararak, "Kulübüm olsun, antrenörüm olsun bütün imkanları benim için sağlıyorlar. Ailem de en büyük destekçilerimden. Şu anda benim için her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

 Reklam 
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
