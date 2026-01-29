29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

CANLI: Serdal Adalı konuşuyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların gündemi hakkında konuşuyor.

29 Ocak 2026 15:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Serdal Adalı konuşuyor






Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların gündemi hakkında açıklamalarda bulunuyor.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

"TARAFTARIMIZI VE CAMİAMIZI TAHRİK ETME ÇABASIDIR"

"4 yönetim kurulu üyemizin istifa ettiği yönündeki haberler asılsızdır. Bunlar taraftarımızı ve camiamızı tahrik etme çabasıdır."


"BU KONULARI HİÇ Mİ GÖRMEDİLER?"

"Yalan haberler gündem olurken, ortalığı ayağa kaldırmamız gereken başka işler var. Biz suni gündemlerle uğraşırken birkaç gün önce SPK tarafından tarihin en büyük cezası verildi. Beşiktaş hisselerindeki piyasa bozucu hamleleri sebebiyle pek çok kişiye ceza kesildi. Ne hikmettir ki bu konunun lafını dahi etmediler. Bu yalan haberleri yayanlar, bu konuları hiç mi görmediler."

"KİM VARSA HESABI SORULSUN!"

"Beşiktaş, bu yüzden büyük bir cezayla karşı karşıya kaldı ama kimse ses etmiyor. Bu kadar büyük fiyat hareketlerinin kendi kendine gerçekleşmeyeceği de malumunuzdur. Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyorum. Bu işin içerisinde kim varsa hesabının sorulması için davet ediyorum."

DİKİLİTAŞ PROJESİ

"Dikilitaş konusunda aslı astarı olmayan bilgiler kasıtlı olarak ortaya yayılıyor. Bu kulübün mali yönden çökmesini isteyenler ve kulübü ona buna pazarlamak isteyenler var. Dikilitaş'ta yapılan satışlara 400 milyon doların altında gelir elde edilmeyecek. Beşiktaş'ın bu projeden payı da %50'dir. Bu da demektir ki bize gelecek asgari rakam 200 milyon dolardır."

"BİZ GELDİĞİMİZDE KULÜP DİBİN DİBİNDEYDİ"

"Biz geldiğimizde Beşiktaş Kulübü dibin dibindeydi. Beşiktaş, idari ve mali açıdan işgal altındaydı."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
