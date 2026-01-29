U17 Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı

29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

İstanbul'da yapılacak U17 Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlendi

calendar 29 Ocak 2026 15:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, FIBA Genç Milli Takımlar ve Turnuvalar Komisyonu Başkan Yardımcısı Peter Bodnar, eski milli basketbolcu Semih Erden ve eski Sırp oyuncu Nenad Krstic katıldı.

Turnuvadaki maçlar, 27 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Harun Erdenay, törende yaptığı konuşmada, federasyon olarak bu tip uluslararası organizasyonları iyi bir şekilde düzenlediklerini belirterek, "FIBA'nın bize olan güveni her gün artırıyor. Buradan onlara teşekkür ediyorum. 17 yaş altı takımlarının oynadığı turnuvalar çok önemli. Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic ve Semih Erden gibi yıldızlar, bu turnuvalardan geçiyor. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) gözlemcileri de bu turnuvalara dikkat ediyor. Zaten Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ne böyle bir turnuva yakışırdı. Bu turnuvada yer alacak herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


Peter Bodnar ise Türkiye Basketbol Federasyonunun başarılı uluslararası organizasyonlara imza attığını belirterek, "Basketbol Gelişim Merkezi'nde çok başarılı organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Bu organizasyonda mücadele edecek oyuncular, eminim ki turnuvadan çok keyif alacak. İstanbul'u keşfedecekler ve unutulmaz anlar yaşayacaklar." şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Semih Erden ise "Güzel bir kura çektik. Çok heyecanlıyım. Yıllarca alt yaş kategorilerinde ve A Milli Takım'da kaptanlık yaptım. Basketbolun bana getirdiği en büyük şanslardan bir tanesi de bu. Bu süreçte elimden gelenin en iyisini yaptım. Milli takımı en iyi şekilde temsil ettim. Gençlerin, kendilerini göstermesini istiyorum. Bu organizasyon, çok önemli. Bu genç yaşta milli takıma seçilmek, daha başlangıç. Onlardan disiplinli ve özverili bir şekilde çalışmalarını istiyorum." şeklinde konuştu.

Nenad Krstic ise bu tip organizasyonların genç sporcular için çok önemli olduğunu aktararak, "Birçok önemli oyuncu, geçmişte bu organizasyonlarda kendisini gösterdi. İstanbul, bu organizasyona ev sahipliği yapacak. Sırbistan için de önemli bir mücadele olacak. Bence iyi bir kura çektik. Bizim için iyi bir turnuva olacağına inanıyorum." dedi.

Organizasyonda dört grupta mücadele edilecek

Çekilen kuralar sonrasında oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: İtalya, ABD, Fransa, Japonya

B Grubu: Kamerun, Kanada, Litvanya, Çin

C Grubu: Yeni Zelanda, Slovenya, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: Venezuela, Avustralya, Sırbistan, Fildişi Sahili

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
