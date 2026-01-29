U17 Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, FIBA Genç Milli Takımlar ve Turnuvalar Komisyonu Başkan Yardımcısı Peter Bodnar, eski milli basketbolcu Semih Erden ve eski Sırp oyuncu Nenad Krstic katıldı.Turnuvadaki maçlar, 27 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.Harun Erdenay, törende yaptığı konuşmada, federasyon olarak bu tip uluslararası organizasyonları iyi bir şekilde düzenlediklerini belirterek,ifadelerini kullandı.Peter Bodnar ise Türkiye Basketbol Federasyonunun başarılı uluslararası organizasyonlara imza attığını belirterek, "Basketbol Gelişim Merkezi'nde çok başarılı organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Bu organizasyonda mücadele edecek oyuncular, eminim ki turnuvadan çok keyif alacak. İstanbul'u keşfedecekler ve unutulmaz anlar yaşayacaklar." şeklinde konuştu.Dünya Kupası'nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Semih Erden iseşeklinde konuştu.Nenad Krstic ise bu tip organizasyonların genç sporcular için çok önemli olduğunu aktararak,dedi.Çekilen kuralar sonrasında oluşan gruplar şöyle:İtalya, ABD, Fransa, JaponyaKamerun, Kanada, Litvanya, ÇinYeni Zelanda, Slovenya, Porto Riko,Venezuela, Avustralya, Sırbistan, Fildişi Sahili