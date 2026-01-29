Formda Trabzon, Antalya'ya konuk oluyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
İLK HEDEF 2.'LİK
Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.
Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Kocaelispor'u, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını Hesap.com Antalyaspor karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.
Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.
