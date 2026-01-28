Okan Buruk: 'Cesur olmamız gerekiyor'

Maçın hemen ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuştu.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

"Ufak tefek ağları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor."