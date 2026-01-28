28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Okan Buruk: "Cesur olmamız gerekiyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City maçı öncesi konuştu.

28 Ocak 2026 22:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk: 'Cesur olmamız gerekiyor'
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.
 
Maçın hemen ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuştu.
 
İşte Okan Buruk'un sözleri:
 
"Cesur olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın oyununu sahaya koymalıyız. Planlarımız var. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum."
 
"Ufak tefek ağları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor."

"Top bizdeyken ve top rakipteyken planlarımızı uygulamamız gerekiyor."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
