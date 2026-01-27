27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Jeremy Doku: "Galatasaray maçına hazırım"

Manchester City forması giyen Jeremy Doku, Galatasaray maçı öncesi durumunun iyi olduğunu söyledi.

calendar 27 Ocak 2026 16:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jeremy Doku: 'Galatasaray maçına hazırım'
Manchester City forması giyen Jeremy Doku, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle Manchester City'nin bir önceki Şampiyonlar Ligi maçı olan Bodo/Glimt maçında forma giyemeyen Doku, şu anda durumunun iyi olduğunu söyledi.

"ŞU ANDA İYİYİM"

Belçikalı futbolcu, "Dizimde bir sakatlık oldu. Bodo/Glimt maçında oynayamadım bu yüzden. Ağrılarım vardı. Şu anda iyi hissediyorum." dedi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"


"Kazanmak istiyoruz. Elimizde olanı, kontrolümüzde olanı yapmak istiyoruz." diyen 23 yaşındaki futbolcu, "Bazı arkadaşlarım yok ama bizde de onların yerini doldurabilecek gerekli kalite ver. Onların yerini doldurmak için büyük performans sergileyeceğiz ve bu konuda öz güvenimiz yüksek." sözlerini sarf etti.

İki takımın da önemli hücum oyuncularının olduğu hatırlatılan Doku, bu konuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Büyük oyuncuları var Galatasaray'ın. Sane ve İlkay, burada da oynadı. Bizde de iyi oyuncular var. Onlara karşılık vermeye çalışacağız elimizden geldiğince." dedi.

Manchester City forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Doku, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
