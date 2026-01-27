27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, çarşamba günü oynanacak maçlarla sona erecek. Galatasaray, son haftada Manchester City deplasmanına gidecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig aşaması, tamamı çarşamba TSİ 23.00'te yapılacak 18 maçla tamamlanacak.

Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.


"Devler Ligi"nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.

Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesi ilk 8'e girmeyi garantiledi.

Son hafta maçlarının programı şöyle:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)

Manchester City (İngiltere) - Galatasaray

Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa)

PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)

Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan)

Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya)

Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
