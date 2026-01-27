27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Fenerbahçe'den yeniden Ademola Lookman sesleri!

Fenerbahçe, santrfor arayışında yeniden Atalanta forması giyen Nijeryalı golcü Ademola Lookman'a yöneldi.

calendar 27 Ocak 2026 11:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi hamleleri yaparken santrfor bölgesinde ise istenen adımlar bir türlü atılamadı.

Birçok isimle görüşmeler gerçekleştirilirken rota yeniden Ademola Lookman'a çevrildi.

Nijeryalı oyuncu için Atalanta ilk etapta 45 milyon Euro talep etti. Ancak istenen tekliflerin gelmemesi ile birlikte 35 milyon Euro'ya inildi. Bu haber sonrasında uçağın yönünü bir kez daha İtalya'ya çeviren sarı-lacivertli yönetim, hem oyuncu hem de Atalanta ile bir kez daha masaya oturmak için hazırlık yaptı.

Takımın santrfor ihtiyacının özellikle Göztepe karşısında öne çıkması ile birlikte başkan Sadettin Saran da işlerin hızlanmasını istedi. Bu arada İtalyan medyası Lookman için Napoli'nin de devreye girdiğini yazdı.

PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta ile 18 maça çıkan Lookman, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
