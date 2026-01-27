Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi hamleleri yaparken santrfor bölgesinde ise istenen adımlar bir türlü atılamadı.
Birçok isimle görüşmeler gerçekleştirilirken rota yeniden Ademola Lookman'a çevrildi.
Nijeryalı oyuncu için Atalanta ilk etapta 45 milyon Euro talep etti. Ancak istenen tekliflerin gelmemesi ile birlikte 35 milyon Euro'ya inildi. Bu haber sonrasında uçağın yönünü bir kez daha İtalya'ya çeviren sarı-lacivertli yönetim, hem oyuncu hem de Atalanta ile bir kez daha masaya oturmak için hazırlık yaptı.
Takımın santrfor ihtiyacının özellikle Göztepe karşısında öne çıkması ile birlikte başkan Sadettin Saran da işlerin hızlanmasını istedi. Bu arada İtalyan medyası Lookman için Napoli'nin de devreye girdiğini yazdı.
PERFORMANSI
Bu sezon Atalanta ile 18 maça çıkan Lookman, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'den yeniden Ademola Lookman sesleri!
