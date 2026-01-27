27 Ocak
Fatih Doğan: "Beşiktaş'ın zamanını çalmayın!"

Spor yazarı Fatih Doğan, Eyüpspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

calendar 27 Ocak 2026 09:14 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 09:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fatih Doğan: 'Beşiktaş'ın zamanını çalmayın!'
Sabah spor yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş'ın deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi köşesinde değerlendirdi.

İşte Fatih Doğan'ın yazısı;

"BEŞİKTAŞ YAVAŞ YAVAŞ SIRADANLAŞIYOR"



"Beşiktaş yavaş yavaş sıradanlaşıyor, sıradanlaştırılıyor da diyebiliriz! Bunu skor ve oyundan önce sahada nasıl hissedersiniz? Rakibin cesareti ve bunu her pozisyonda göstermesi. Özellikle düşme tehlikesi yaşayan, önüne gelenin yendiği takımlar size efeleniyorsa, cesaretle saldırıyorsa durumunuz vahimdir."

"SAHADA FUTBOLCULAR, KENARDA SERGEN YALÇIN'I İZLİYOR"

TMSF'nin el koyduğu Eyüpspor'a karşı 6. dakikada 1-0 öne geçtiğiniz, rakibinize 2-1 öne geçme fırsatı veriyorsunuz. Sahada futbolcular, kenarda Sergen Yalçın izliyor. "62'de aynı anda üç oyuncu değiştirip Salih, Cengiz ve Mustafa'yı oyuna aldı, 2-2'yi buldu ama direği-defansı alamadı" tesellisine sakın sığınmayın. 90+2'de 1 puana razı olmayan ve korkmayan Eyüpspor'un iptal edilen golünü ortaya koyalım."

"KADRO KALİTESİZLİĞİNDEN ÖNCE OYUN KALİTESİZLİĞİ VAR" 

"Fikstürü açın, Beşiktaş'ın puan kaybettiği maçlara bakın. Hem de Abrahamlı, Mertli, Ndidili, Uduokhaili kadrolarla hangi kolay ve kadrosu Beşiktaş'tan daha zayıf takımlara puan kaybettiğini göreceksiniz. Beşiktaş o maçları kazanabilse yarışa şu anda ortaktı. Ama Beşiktaş'ta kadro kalitesizliğinden önce oyun kalitesizliği var."

"BEŞİKTAŞ'IN ZAMANINI ÇALMAYIN"

"Yönetimin yeni oyuncu transferindeki beceriksizliği kadar Sergen Yalçın'ın taktik ve strateji yetersizliği var. Oyuncu motivasyonu yüksek, Allah var saldırıyorlar. Yüreklerini ortaya koruyorlar ama taktik ve maç kazanma planlarından yoksunlar. Doğaçlama ataklar bir yere kadar. Beşiktaş camiası bunu hak etmiyor. Yalanların ve algıların arkasına sığınmayı bırakın. Ya gerçek çözümler üretin, yapmıyorsanız da Beşiktaş'ın zamanını çalmayın..."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
