26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
0-133'
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-031'
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Crystal Palace'tan Mateta için 41 milyon euro'ya ret

Nottingham Forest, Jean-Philippe Mateta için 41 Milyon euro'luk teklif yaptı. Crystal Palace ise Fransız golcü için 47 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Crystal Palace'tan Mateta için 41 milyon euro'ya ret
Nottingham Forest, Crystal Palace forması giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Jean-Philippe Mateta için harekete geçti.

Nottingham Forest, Fransız golcü için Crystal Palace'a 41 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

The Athletic'te yer alan habere göre, Crystal Palace, Nottingham Forest'tan gelen bu teklifi geri çevirdi. Palace, Mateta için 47 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Crystal Palace forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan 28 yaşındaki Mateta, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

