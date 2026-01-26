Crystal Palace'tan Mateta için 41 milyon euro'ya ret

Nottingham Forest, Crystal Palace forması giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Jean-Philippe Mateta için harekete geçti.



Nottingham Forest, Fransız golcü için Crystal Palace'a 41 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.



The Athletic'te yer alan habere göre, Crystal Palace, Nottingham Forest'tan gelen bu teklifi geri çevirdi. Palace, Mateta için 47 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.



Crystal Palace forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan 28 yaşındaki Mateta, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.



