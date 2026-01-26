26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Schumacher hakkında yeni iddia: "Artık yatalak değil"

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in 12 yıllık tedavinin ardından artık yatalak olmadığı ve evinde dolaşabildiği öne sürüldü.

calendar 26 Ocak 2026 16:09 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 16:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Daily Mail'in haberine göre, 12 yıl önce korkunç bir kayak kazasında yaralanan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher artık yatalak değil. 57 yaşındaki Alman pilotun yavaş iyileşme süreci, sadece yakın ailesi ve birkaç güvenilir arkadaşının bildiği, sıkı bir şekilde korunan bir sır olarak kaldı.

EVİNDE DOLAŞABİLİYOR

Haberin detayında; Schumacher'e yakın kaynaklar, efsane ismin artık tekerlekli sandalyede oturabildiğini ve 30 milyon sterlinlik Mallorca'daki malikanesinde ve Cenevre Gölü kıyısındaki 50 milyon sterlinlik konutunda dolaşabildiğini vurguladı.


Schumacher, 30 yıldır eşi olan Corinna ve 24 saatlik bakım hizmeti veren bir hemşire ve terapist ekibi tarafından bakılıyor.

"OLAN BİTENİ ANLIYOR AMA HEPSİNİ DEĞİL"

Yine aileye yakın bir kaynak, "Onun çevresinde olup bitenlerin bir kısmını anladığı, ancak muhtemelen hepsini anlamadığı hissi var" açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
