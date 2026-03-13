13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
0-024'

Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

1. Lig ekibi Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak'ın görevinden istifa etti.

calendar 13 Mart 2026 22:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, istifa etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'den yapılan açıklamada, Kenan Koçak'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kenan Koçak, istifasına yönelik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Alagöz Holding Iğdır FK'de geçirdiğim 45 gün benim için son derece değerli ve anlamlı bir süreç oldu. Gelinen noktada, kulübümüzün geleceği ve takımın önünü açma düşüncesiyle görevimden ayrılma kararını kendi isteğimle aldım. Futbolda bazen böyle kararlar vermek gerekir. Bu kararın önümüzdeki dönemde takım üzerinde olumlu bir etki oluşturmasını ve kulübün hedeflediği Süper Lig yolculuğuna katkı sağlamasını içtenlikle temenni ediyorum. Bu benim için kolay bir karar olmadı ancak futbolun doğasında bu tür ayrılıklar da vardır. Iğdır FK camiasına hizmet etmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
