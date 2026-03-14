14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Osimhen ile Dursun Özbek arasında prim pazarlığı

Victor Osimhen, "Prim 3 değil 5 milyon Euro olsun" isteğinde bulunurken sarı-kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek de kontra yaptı: "Başakşehir'i yenin, Liverpool'u eleyin 5 milyon Euro'yu alın"

Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
G.Saray, hem lig hem de Avrupa'da tarihi bir sürecin içinden geçerken başkan Dursun Özbek ve yönetimi de oyunculara verdikleri primlerle motivasyonu yükseltiyor.

Liverpool'u elemeleri halinde tur primini 3 milyon Euro olarak açıklayan başkan Özbek'e, sürpriz bir isimden çıkış geldi.

OSIMHEN: "5 MİLYON EURO OLSUN"

Osimhen, "5 milyon Euro (253.4 milyon TL) olsun" isteğinde bulunurken Özbek dahil herkesi güldürdü, oyuncular da başkana tempo tuttu.

DURSUN ÖZBEK: "BAŞAKŞEHİR'İ DE YENİN TAMAM"

Bunun üzerine yeniden söz alan Dursun Özbek, Süper Lig'deki üst üste 4. şampiyonluk hedefini işaret etti ve "Başakşehir'i de yenin tamam" dedi.

TARİH PRİM İÇİN KENETLENDİLER

Bu sözler soyunma odasında büyük bir coşkuya neden olurken takım da tarihi prim için bir kez daha kenetlendi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
