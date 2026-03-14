Osimhen ile Dursun Özbek arasında prim pazarlığı

G.Saray, hem lig hem de Avrupa'da tarihi bir sürecin içinden geçerken başkan Dursun Özbek ve yönetimi de oyunculara verdikleri primlerle motivasyonu yükseltiyor.



Liverpool'u elemeleri halinde tur primini 3 milyon Euro olarak açıklayan başkan Özbek'e, sürpriz bir isimden çıkış geldi.



OSIMHEN: "5 MİLYON EURO OLSUN"



Osimhen, "5 milyon Euro (253.4 milyon TL) olsun" isteğinde bulunurken Özbek dahil herkesi güldürdü, oyuncular da başkana tempo tuttu.



DURSUN ÖZBEK: "BAŞAKŞEHİR'İ DE YENİN TAMAM"



Bunun üzerine yeniden söz alan Dursun Özbek, Süper Lig'deki üst üste 4. şampiyonluk hedefini işaret etti ve "Başakşehir'i de yenin tamam" dedi.



TARİH PRİM İÇİN KENETLENDİLER



Bu sözler soyunma odasında büyük bir coşkuya neden olurken takım da tarihi prim için bir kez daha kenetlendi.



