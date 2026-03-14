14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Fenerbahçe bu kez geri dönemedi!

Geriye düştüğü maçlarda hep ayağa kalkan ve 18 puan toplayan Fenerbahçe, bu kez sessiz kaldı, planlar bozuldu.

14 Mart 2026 11:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin hücum silahları Karagümrük deplasmanında sustu kaldı.

İlk yarıda Kerem Aktürkoğlu ve Fred sahada kaybolurken ikinci devrede Asensio da etkili olamadı.

Kanarya'nın son haftalardaki golcüsü Cherif de suskunluğunu bozamadı.

Bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalarda en çok puan toplayan takım olan Kanarya, düne kadar yenik olsa da toparlanıp 5 galibiyet 3 beraberliğe ulaşıp 18 puan kazanmıştı. Ancak bu kez Kanarya geri dönemedi!

Bu sezon ligde 11 golünün yanı sıra 10 asist yapan ve iki kategoride çift haneye ulaşan tek oyuncu olan Asensio, oynadığı 21 maçın 16'sında skora doğrudan etki ederken dünü boş geçti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
