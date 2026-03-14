14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Profesyonel dalgıç 18 Mart anısına suya girdi

Profesyonel dalgıç, 18 Mart anısına dünya rekoru için Anzak Koyu'nda suya girdi

14 Mart 2026 12:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Profesyonel dalgıç 18 Mart anısına suya girdi
Profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına, soğuk suda en uzun süre tüplü dalış kategorisinde 36 saatlik Guinness Dünya Rekoru için suya girdi.

Kibar, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda bulunan Mimoza Plajı'nda gerçekleştireceği rekor denemesi için, erken saatlerde 50 kişilik teknik ekibiyle hazırlıklarını yaptı.

Su altı kıyafetlerini giyip son hazırlıklarını tamamlayan Kibar, 36 saat boyunca kesintisiz su altında kalmayı hedefliyor.

Portekiz'den gelen Guinness hakemi Richard Williams da dalış eğitmeninin çalışmalarını inceledi.

Kibar'ı, ailesi ve yakınları da yalnız bırakmadı.

Dalışa en uygun yeri bulmak için tespit yapıldı

Profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, basın mensuplarına verdiği demeçte çok önemli bir coğrafyada, çok önemli bir tarihte yapacağı dalış için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Burada 1 haftadır dalışa uygun yer tespiti için hazırlık yaptıklarını anlatan Kibar, "4 kilometre boyunca Mimoza Plajı'ndan Anzak Koyu'na kadar her yerde dalıp çıktık. Islak olduğumuz için arabalara da girmedik. O yol boyu böyle dala çıka, dala çıka geldik." dedi.

Kibar, bulundukları bölgenin manevi havasına da değinerek, şöyle konuştu:

"Burada şöyle bir maneviyata da ulaştık o sürede, bundan 111 yıl önce atalarımız burada günlerce, aylarca sırtında mühimmatı, elinde silahıyla yürümek zorundalardı. Düşmanla savaşmak zorundaydı. Düşmanı buradan ittiler, Conkbayırı'nı aşmalarına izin vermediler. O nedenle burası çok kritik bir yerdi savaş zamanında. Onlar o sırtındaki taşıdıkları yükle, silahlarıyla oflamadı, puflamadı. Biz de o 4 kilometrelik yolu suya gire çıka, gire çıka yürüdük ve onların o zamandaki yaşadığı duyguyu, belki aynı coğrafyayı paylaşmamızdan biz de biraz yaşadık. Biz de biraz onu hissettik."

Kibar, bu dalışın, tüplü dalış kategorileri arasında suyun soğukluğu nedeniyle çok zor bir deneme olduğunu belirterek, "Çünkü bu rekor için 15 derecenin altında su sıcaklığı olması gerekiyor. Şu an suyun mevcut sıcaklığı 12-13 derece arasında. Bu da hipotermiye yakalanmanın, vücut sıcaklığının düşmesine sebep olmanın çok hızlı geliştiği bir olay. Giyinme esnasında 3 tane çorabı ayağıma giydim. Hepsi ayağımı sıcak tutabilmek için. Çünkü aşağısı inanın o kadar soğuk ki, Erzurum'un, Kars'ın o dağları aşağıdaki kadar soğuk değil." ifadelerini kullandı.

Kibar, son hazırlıkların ardından, katılımcıların alkışlarıyla suya girdi. Sosyal medyada canlı yayımlanacak denemede, Kibar'ın 15 Mart Pazar günü saat 19.00'dan sonra sudan çıkması planlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
