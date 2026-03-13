13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-073'
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-046'
13 Mart
Torino-Parma
3-156'
13 Mart
Marsilya-Auxerre
0-060'
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Süleyman Hurma: "Hakemler haksızlık yapıyor"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

calendar 13 Mart 2026 22:53 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 23:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hurma, "Kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı. Onu yaptığımız için çok mutluyum. Biz ligin el altındayız. Ben şuna inanıyorum, biz hazır olabilirsek bize şans mutlaka gelecek. Önemli olan biz hazır mıyız, bugün hazırdık ve şansımızı değerlendirdik. Bundan sonra da benzer şeyler yapmak zorundayız. Diğer rakiplerimize bakarsak en dezavantajlı takım biziz." dedi.

Süleyman Hurma, Fenerbahçe maçında penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili gelen sorunun ardından şu yanıtı verdi:

"Penaltı pozisyonuyla ilgili söylenecek bir şey yok. Bu çocuklar, bizim çocuklarımız ama Türkiye'de büyük takımlara karşı maç yönetmek imkansız. Herkes haksızlık istiyor. Toplumda da öyle istiyor. Hem de herkes kendisine haksızlık istiyor.

Adalet istiyorsak öncelikle doğru rekabet için mücadele edeceğiz. Ne söylesek bir yerlere çekiliyor. Bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. 35 senedir konuşuyorum ben. 35 sene hep zayıf olan tarafta kaldım. Her defasında da konuştum, sert konuştum, iyi konuştum, düşünce ürettim ama bazı şeyleri değiştirmek çok zor.

Toplum gerçekten hakemlerin haksızlık yapmasını istiyor ve onlar da yapıyor. Hiç kimse adalet demesin."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
