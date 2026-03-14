Kimi Antonelli, Çin'de tarih yazdı

Formula 1'de Çin GP öncesi sıralama turları koşuldu. Mercedes pilotu Kimi Antonelli, 19 yaş 201 gün ile tarihin en genç pole pozisyonu alan pilotu oldu.



Q3'te George Russell'ın motorunun durmasıyla büyük avantaj elde eden ve lastiklerini iyi ısıtan Kimi Antonelli, pole pozisyonunu elde etti.



Mercedes mekanikerlerinin yoğun çabasıyla piste dönen George Russell, bataryasının bitmesine ve lastikleri soğuk olmasına karşın 2. sırayı almayı başardı.



Ferrari'den Lewis Hamilton, harika bir turla 3. sırayı aldı. Takım arkadaşı Leclerc ise 4. sırada yarışa başlayacak.



McLaren'ler Piastri ve Norris 5-6'yı alırken, Alpine'in Fransız pilotu Pierre Gasly ise 7. sırayı kaptı. Red Bull'dan Verstappen 8'inci, Isack Hadjar 9'uncu sırayı aldı.



Haas pilotu Oliver Bearman, 10'uncu sırada kaldı.



