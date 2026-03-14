13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-0
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-1
13 Mart
Torino-Parma
4-1
13 Mart
Marsilya-Auxerre
1-0
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

F.Bahçe'nin bir serisi daha sona erdi

Fenerbahçe, Samsunspor maçının ardından ligde 17 maç sonra gol bulmayı başaramadı.

calendar 14 Mart 2026 00:51
Fotoğraf: AA
Ligde Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe, bir serinin daha sonuna geldi.

Ligde son olarak 5 Ekim 2025 tarihinde evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol bulamayan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, 5 ayı aşkın sürenin ardından gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
