F.Bahçe'nin bir serisi daha sona erdi

Ligde Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe, bir serinin daha sonuna geldi.
Ligde son olarak 5 Ekim 2025 tarihinde evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol bulamayan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Fenerbahçe, 5 ayı aşkın sürenin ardından gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.
