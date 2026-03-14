14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

İlk sprint yarışı Mercedes'in

Formula 1'de sezonun ilk sprint yarışını Mercedes'ten George Russell kazandı.

calendar 14 Mart 2026 09:34 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 09:48
Formula 1 Çin GP öncesi koşulan ilk sprint yarışını Mercedes pilotu George Russell kazandı.

19 turluk kısa seansın ardından sezonun ilk sprint yarışında Charles Leclerc ikinci olurken, onu takım arkadaşı Lewis Hamilton takip etti.

Lando Norris dördüncü, Kimi Antonelli beşinci ve Oscar Piastri altıncı oldular.

Max Verstappen ancak 9. sırayı elde edebildi.

LEWIS HAMILTON'DAN MÜTHİŞ START

Yarışa pole pozisyonundan başlayan George Russell startta yerini korumayı başardı. Ferrari'den Lewis Hamilton, harika bir startla ikinciliğe kadar yükseldi. Hamilton'ı takım arkadaşı Charles Leclerc de takip etti. Kimi Antonelli, kötü bir startla yedinciliğe geriledi. İlk tur bitmeden Hamilton, liderliğe yükseldi. Bu sırada arka tarafta Arvid Lindblad spin attı.

Hamilton'ın liderliği uzun sürmedi ve Russell yeniden öne geçti. İkinci turda Hamilton yeniden liderliği aldı. İkili arasındaki liderlik mücadelesi birkaç tur boyunca devam etti. İlk tur karmaşasında Isack Hadjar ile temas yaşayan Kimi Antonelli, temasa sebep olduğu için 10 saniye ceza aldı. Sprint seansının orta noktasında Russell lider pozisyonda ilerlerken, Leclerc takım arkadaşını geçerek ikinciliğe yükseldi.

ANTONELLI YEDİNCİLİĞE KADAR DÜŞTÜ

Kötü startın ardından yedinciliğe kadar düşen Antonelli, dördüncü sıraya kadar yükselmesiyle bu kez Hamilton'a podyum pozisyonu için baskı yapmaya başladı. Birkaç tur sonra Antonelli geçişi tamamladı. Russell, ön tarafta Leclerc ile olan farkı 4 saniyeye çıkardı.

HÜLKENBERG NEDENİYLE GÜVENLİK ARACI GİRDİ

Sprintin sona ermesine 6 tur kala Nico Hülkenberg'e telsizden aracı durması söylendi. Olayın ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Güvenlik aracı kararıyla pilotlar pite girdi. Pitlerin ardından ilk 3; Russell, Leclerc ve Norris şeklindeydi. Antonelli cezasını çekmesiyle 7. sıraya geriledi.

HAMILTON 2 TUR KALA PODYUMU YAKALAYADI

Seansın bitmesine 3 tur kala güvenlik aracı yeniden pite girdi. Yarışın yeniden başlamasıyla sıralamada bir değişiklik olmadı. Bir tur sonra Hamilton, Norris'i geçerek podyumun son basamağına yükseldi. Sergio Perez, güvenlik aracı periyodu ihlâli sebebiyle 5 saniye ceza aldı.

Sprint Yarışı Sonrası Puan Durumu

33: George Russell
22: Kimi Antonelli
22: Charles Leclerc
18: Lewis Hamilton
15: Lando Norris
8: Max Verstappen
7: Oliver Bearman
4: Arvid Lindblad
2: Oscar Piastri
2: Gabriel Bortoleto

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
