İlk sprint yarışı Mercedes'in

Formula 1 Çin GP öncesi koşulan ilk sprint yarışını Mercedes pilotu George Russell kazandı.



19 turluk kısa seansın ardından sezonun ilk sprint yarışında Charles Leclerc ikinci olurken, onu takım arkadaşı Lewis Hamilton takip etti.



Lando Norris dördüncü, Kimi Antonelli beşinci ve Oscar Piastri altıncı oldular.



Max Verstappen ancak 9. sırayı elde edebildi.



LEWIS HAMILTON'DAN MÜTHİŞ START



Yarışa pole pozisyonundan başlayan George Russell startta yerini korumayı başardı. Ferrari'den Lewis Hamilton, harika bir startla ikinciliğe kadar yükseldi. Hamilton'ı takım arkadaşı Charles Leclerc de takip etti. Kimi Antonelli, kötü bir startla yedinciliğe geriledi. İlk tur bitmeden Hamilton, liderliğe yükseldi. Bu sırada arka tarafta Arvid Lindblad spin attı.



Hamilton'ın liderliği uzun sürmedi ve Russell yeniden öne geçti. İkinci turda Hamilton yeniden liderliği aldı. İkili arasındaki liderlik mücadelesi birkaç tur boyunca devam etti. İlk tur karmaşasında Isack Hadjar ile temas yaşayan Kimi Antonelli, temasa sebep olduğu için 10 saniye ceza aldı. Sprint seansının orta noktasında Russell lider pozisyonda ilerlerken, Leclerc takım arkadaşını geçerek ikinciliğe yükseldi.



ANTONELLI YEDİNCİLİĞE KADAR DÜŞTÜ



Kötü startın ardından yedinciliğe kadar düşen Antonelli, dördüncü sıraya kadar yükselmesiyle bu kez Hamilton'a podyum pozisyonu için baskı yapmaya başladı. Birkaç tur sonra Antonelli geçişi tamamladı. Russell, ön tarafta Leclerc ile olan farkı 4 saniyeye çıkardı.



HÜLKENBERG NEDENİYLE GÜVENLİK ARACI GİRDİ



Sprintin sona ermesine 6 tur kala Nico Hülkenberg'e telsizden aracı durması söylendi. Olayın ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Güvenlik aracı kararıyla pilotlar pite girdi. Pitlerin ardından ilk 3; Russell, Leclerc ve Norris şeklindeydi. Antonelli cezasını çekmesiyle 7. sıraya geriledi.



HAMILTON 2 TUR KALA PODYUMU YAKALAYADI



Seansın bitmesine 3 tur kala güvenlik aracı yeniden pite girdi. Yarışın yeniden başlamasıyla sıralamada bir değişiklik olmadı. Bir tur sonra Hamilton, Norris'i geçerek podyumun son basamağına yükseldi. Sergio Perez, güvenlik aracı periyodu ihlâli sebebiyle 5 saniye ceza aldı.



Sprint Yarışı Sonrası Puan Durumu



33: George Russell

22: Kimi Antonelli

22: Charles Leclerc

18: Lewis Hamilton

15: Lando Norris

8: Max Verstappen

7: Oliver Bearman

4: Arvid Lindblad

2: Oscar Piastri

2: Gabriel Bortoleto



