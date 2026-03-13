Fatih Karagümrük Fenerbahçe canlı yayın, Kesintisiz link
Haber Tarihi: 13 Mart 2026 19:04 -
Güncelleme Tarihi:
13 Mart 2026 19:04
Fatih Karagümrük Fenerbahçe canlı yayın, Kesintisiz link
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 26. hafta maçında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Karagümrük Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Karagümrük Fenerbahçe maçı şifresiz izleme detayları...
FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE
18. RANDEVU
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 18. puan mücadelesine çıkacak. Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 17 maçta Fenerbahçe, 12 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 19 gol gördü. İki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken bu müsabaka, iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor. Mithatpaşa Stadı'nda 12 Kasım 1959'da oynanan maçı kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken bu karşılaşmanın ardından oynanan 16 mücadelede Fenerbahçe kaybetmedi. 9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.
KARAGÜMRÜK'TEN TEK GALİBİYET
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 8 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken iki ekibin en gollü mücadelesi, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında bulduğu golle 5-4 kazandı.
FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev yapacak. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.
KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.
6 EKSİK
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor. Tedavilerine devam edilen Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, bu müsabakada görev yapamayacak. Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, bu maçta kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.
