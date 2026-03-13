13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Arne Slot'tan Alisson ve Chiesa için sakatlık açıklaması!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'nda Galatasaray'la oynadıkları maçta forma giyemeyen Alisson ve Federico Chiesa'nın son durumları hakkında konuştu.

calendar 13 Mart 2026 17:01 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 17:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İngiltere Premier Lig'de hafta sonu Tottenham'ı ağırlayacak Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, karşılaşma öncesinde soruları cevapladı.

Slot, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan isimlerin son durumları hakkında bilgi verdi.

G.SARAY'A KARŞI FORMA GİYEMEMİŞLERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'la oynadıkları maçta Alisson sakatlığı, Federico Chiesa ise hastalığı nedeniyle forma giyememişti.

ALISSON İÇİN AÇIKLAMA

Alisson'un sakatlığıyla ilgili Slot, "Şu ana kadar fizyoterapistlerle ve rehabilitasyon ekibiyle birlikteydi. Bugün antrenmana katılıp katılamayacağına bakacağız. Umutluyum ama henüz yüzde 100 emin değilim çünkü bu sabah kendisiyle veya sağlık ekibiyle konuşmadım." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY MAÇINDA OYNAMASINI BEKLİYORUM"

Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Pas verirken kaslarından bir şey hissetti ancak kontrol ettikten sonra sakatlığın çok hafif olduğunu ve uzun sürmeyeceğini gördük. Ancak maçlar arka arkaya geliyor ve bu yüzden Galatasaray maçını kaçırmak zorunda kaldı. Umarım pazar günü için hazır olur. Olmazsa ve işler planlandığı gibi giderse çarşamba günü Galatasaray maçında oynamasını bekliyorum." dedi.

CHIESA İÇİN AÇIKLAMA

Federico Chiesa içinse Slot, "Maçtan önce iyi durumda değildi ancak şu anda daha iyi olduğunu hissediyorum. Tekrar aramıza döneceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

ISAK'IN SON DURUMU

Isak içinse Slot şu ifadeleri kullandı: "Hala rehabilitasyon ekibiyle çalışıyor ve henüz takımla birlikte değil."

 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
