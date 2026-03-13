Arne Slot'tan Alisson ve Chiesa için sakatlık açıklaması!

İngiltere Premier Lig'de hafta sonu Tottenham'ı ağırlayacak Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, karşılaşma öncesinde soruları cevapladı.



Slot, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan isimlerin son durumları hakkında bilgi verdi.



G.SARAY'A KARŞI FORMA GİYEMEMİŞLERDİ



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'la oynadıkları maçta Alisson sakatlığı, Federico Chiesa ise hastalığı nedeniyle forma giyememişti.



ALISSON İÇİN AÇIKLAMA



Alisson'un sakatlığıyla ilgili Slot, "Şu ana kadar fizyoterapistlerle ve rehabilitasyon ekibiyle birlikteydi. Bugün antrenmana katılıp katılamayacağına bakacağız. Umutluyum ama henüz yüzde 100 emin değilim çünkü bu sabah kendisiyle veya sağlık ekibiyle konuşmadım." ifadelerini kullandı.



"G.SARAY MAÇINDA OYNAMASINI BEKLİYORUM"



Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Pas verirken kaslarından bir şey hissetti ancak kontrol ettikten sonra sakatlığın çok hafif olduğunu ve uzun sürmeyeceğini gördük. Ancak maçlar arka arkaya geliyor ve bu yüzden Galatasaray maçını kaçırmak zorunda kaldı. Umarım pazar günü için hazır olur. Olmazsa ve işler planlandığı gibi giderse çarşamba günü Galatasaray maçında oynamasını bekliyorum." dedi.



CHIESA İÇİN AÇIKLAMA



Federico Chiesa içinse Slot, "Maçtan önce iyi durumda değildi ancak şu anda daha iyi olduğunu hissediyorum. Tekrar aramıza döneceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.



ISAK'IN SON DURUMU



Isak içinse Slot şu ifadeleri kullandı: "Hala rehabilitasyon ekibiyle çalışıyor ve henüz takımla birlikte değil."















