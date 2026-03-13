Yusuf Akçiçek, Fransa'da ameliyat oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Al Hilal forması giyen milli futbolcu Yusuf Akçiçek için açıklama yaptı.



TFF, milli futbolcunun Paris'te fıtık operasyonu geçirdiğini açıkladı.



Fenerbahçe'den geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Al Hilal'e transfer olan 20 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan ekibinde 17 maça çıktı. Yusuf Akçiçek, savunma performansının yanı sıra bu maçlarda 1 kez de gol sevinci yaşadı.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



"A Milli Takım futbolcumuz Yusuf Akçiçek, Fransa'nın başkenti Paris'te başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi.



Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen millî futbolcumuzun, tedavi ve rehabilitasyon sürecini takiben en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."







