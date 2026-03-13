PFDK'dan Muşspor ve Bursaspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Muş Spor-Bursaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle yeşil-beyazlı ekibe deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul ayrıca Muşspor'a da 2 maçta seyircisiz oynama cezası verdi.
2'nci Lig Kırmızı Grup'un 27'nci haftasında Bursaspor deplasmanda Muş Spor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle iki takım da PFDK'dan cezalar aldı.
Olaylar nedeniyle Muş Spor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Aynı karşılaşmada konuk ekip taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Bursaspor'a da 1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi. Kurul ayrıca, Bursaspor'a misafir takım yetkilisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 55 bin TL para cezasına çarptırdı.
