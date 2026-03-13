13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

PFDK'dan Muşspor ve Bursaspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Muş Spor-Bursaspor maçında sahada yaşanan olaylar dolayısıyla her iki takıma da ceza uyguladı.

calendar 13 Mart 2026 15:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
PFDK'dan Muşspor ve Bursaspor'a ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Muş Spor-Bursaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle yeşil-beyazlı ekibe deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul ayrıca Muşspor'a da 2 maçta seyircisiz oynama cezası verdi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'un 27'nci haftasında Bursaspor deplasmanda Muş Spor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle iki takım da PFDK'dan cezalar aldı.

Olaylar nedeniyle Muş Spor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Aynı karşılaşmada konuk ekip taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Bursaspor'a da 1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi. Kurul ayrıca, Bursaspor'a misafir takım yetkilisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 55 bin TL para cezasına çarptırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.