Galatasaray, 2026/27 kombine fiyatlarını açıkladı

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu için kombine yenileme fiyatları belli oldu.
13 - 27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek kombine yenileme döneminden 2025-2026 sezonu kombine sahibi taraftarlar yararlanabileceklerdir.
İşte Kombine Fiyatları
1. Kategori: 215 bin TL
2. Kategori: 165 bin TL
3. Kategori: 135 bin TL
4. Kategori: 110 bin TL
5. Kategori: 95 bin TL
6. Kategori: 72 bin TL
7. Kategori: 64 bin TL
8. Kategori: 31.5 bin TL
9. Kategori: 28 bin TL
