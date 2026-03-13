13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Galatasaray, 2026/27 kombine fiyatlarını açıkladı

Galatasaray'da kombine yenileme fiyatları 215 bin TL ile 28 bin TL arasında belirlendi.

calendar 13 Mart 2026 11:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu için kombine yenileme fiyatları belli oldu.

13 - 27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek kombine yenileme döneminden 2025-2026 sezonu kombine sahibi taraftarlar yararlanabileceklerdir.

İşte Kombine Fiyatları

1. Kategori: 215 bin TL
2. Kategori: 165 bin TL
3. Kategori: 135 bin TL
4. Kategori: 110 bin TL
5. Kategori: 95 bin TL
6. Kategori: 72 bin TL
7. Kategori: 64 bin TL
8. Kategori: 31.5 bin TL
9. Kategori: 28 bin TL



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
