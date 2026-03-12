Carlo Holse'den rövanş için mesaj

Samsunspor forması giyen Carlo Holse, Konferans Ligi'ndeki Rayo Vallecano maçının ardından konuştu.



Holse, "Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık, kabul etmek gerek. Zor geçecekti. Bugün bizden daha iyiydiler. Bizim de kendi yapmış olduğumuz hatalar var. Bu hataları yaparsanız rakip cezalandırır. Bu hatalardan ders çıkaracağız mutlaka." dedi.



Oynadığı pozisyon için sorulan soruya yanıt veren Carlo Holse, "Açıkçası benim için oynadığım mevkinin önemi yok. Formayı bulduğum müddetçe takıma destek olmaya çalışıyorum, gerek sol gerek merkez olsun. Her zaman elimden geleni yapıp takımıma yardım etmeye çalışıyorum." diye konuştu.



Holse, rövanş için, "Rövanşı 2 farkla kazanmamız gerekiyor. Her şeyden önce kendimize inanmamız lazım. Antrenman için önümüzde 1 hafta olacak. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Oraya gidip istediğimiz sonucu elde ederiz umarım." şeklinde görüş bildirdi.



