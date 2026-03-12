12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-490'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
1-190'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-090'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-190'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-190'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-090'
12 Mart
Genk-Freiburg
1-090'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Carlo Holse'den rövanş için mesaj

Samsunspor forması giyen Carlo Holse, Rayo Vallecano maçı sonrası konuştu.

calendar 12 Mart 2026 23:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor forması giyen Carlo Holse, Konferans Ligi'ndeki Rayo Vallecano maçının ardından konuştu.

Holse, "Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık, kabul etmek gerek. Zor geçecekti. Bugün bizden daha iyiydiler. Bizim de kendi yapmış olduğumuz hatalar var. Bu hataları yaparsanız rakip cezalandırır. Bu hatalardan ders çıkaracağız mutlaka." dedi.

Oynadığı pozisyon için sorulan soruya yanıt veren Carlo Holse, "Açıkçası benim için oynadığım mevkinin önemi yok. Formayı bulduğum müddetçe takıma destek olmaya çalışıyorum, gerek sol gerek merkez olsun. Her zaman elimden geleni yapıp takımıma yardım etmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Holse, rövanş için, "Rövanşı 2 farkla kazanmamız gerekiyor. Her şeyden önce kendimize inanmamız lazım. Antrenman için önümüzde 1 hafta olacak. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Oraya gidip istediğimiz sonucu elde ederiz umarım." şeklinde görüş bildirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
