12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-490'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
1-188'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-090'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-090'
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-187'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-190'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-090'
12 Mart
Genk-Freiburg
1-090'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Fuat Çapa: "Üç golü de kendi hatalarımızdan yedik"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Rayo Vallecano maçı sonrası "Rakibin birinci, ikinci hatta üçüncü golü bizim yapmış olduğumuz top kayıtlarından geldi" ifadelerini kullandı.

calendar 13 Mart 2026 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fuat Çapa: 'Üç golü de kendi hatalarımızdan yedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Rakibin birinci, ikinci hatta üçüncü golü bizim yapmış olduğumuz top kayıtlarından geldi." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Çapa, oyun anlamında iyi performans gösterdiklerini söyledi.

Bireysel hatalarla goller yediklerini dile getiren Çapa, "Rakibin birinci, ikinci hatta üçüncü golü bizim yapmış olduğumuz top kayıtlarından geldi. İyi oynadığımız bölümde 2-1 geriye düştük. Devre arasına berabere girmiş olsaydık çok daha olumlu olacaktı." diye konuştu.

İstatistik olarak takımlarının önde olduğunu anlatan Çapa, şunları kaydetti:

"İstatistiklere baktığımızda İspanya Ligi'nin en çok koşan, ondan sonra en çok topa sahip olan bir takımına karşı bugün biz öndeydik. Ama sonuç bizi üzdü. Önümüzdeki hafta oynayacağımız rövanş karşılaşmasında, ilk golü biz bulursak açıkçası rakibi zorlayacağımıza inanıyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.