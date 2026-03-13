UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Ferencvaros, sahasında Braga'yı konuk etti. Ferencvaros, Groupama Arena'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Macaristan ekibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Gavriel Kaniichowsky, 68. dakikada Lenny Joseph kaydetti.
Bu sonucun ardından Ferencvaros, gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kazandı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.
