12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

BKT Avrupa Kupası'nda rakipler belli oldu

BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

calendar 12 Mart 2026 18:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
BKT Avrupa Kupası'nda rakipler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Organizasyonda tek maç eleme usulüne göre oynanan 8'li final turunun ardından çeyrek final eşleşmeleri netleşti.

8'li final turunda rakibini eleyen Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Midtown takımıyla eşleşti.

Grup aşamasından direkt çeyrek final bileti alan takımlardan Bahçeşehir Koleji Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca ile eşleşirken, Beşiktaş'ın rakibi ise İtalya temsilcisi Dolomiti Energia oldu.

Kupada çeyrek final, tek maç üzerinden yapılacak. Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş, müsabakalarını sahasında oynayacak. Türk Telekom ise İsrailli rakibiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşı karşıya gelecek.

BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final maç programı şöyle:

17 Mart Salı:

19.00 Bahçeşehir Koleji-U-BT Cluj Napoca (Sinan Erdem)

21.30 Cosea JL Bourg-en-Bresse-Cedevita (Ekinox)

18 Mart Çarşamba:

20.00 Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia (Beşiktaş GAİN)

22.00 Hapoel Midtown-Türk Telekom (Ranko Zeravica)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
