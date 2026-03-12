Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin devam eden diz sakatlığı nedeniyle 10 gün sonra yeniden değerlendirmeye alınacağı Çarşamba günü takım tarafından açıklandı.



Son belirlenen takvime göre iki kez MVP ödülü kazanan Curry'nin en az beş maç daha kaçırması bekleniyor.



Curry, patellofemoral ağrı sendromu teşhisi konulmasının ardından son 15 maçta forma giyemedi. Yıldız oyuncu en son 30 Ocak'ta Detroit Pistons karşısında sahaya çıkmıştı.



37 yaşındaki oyuncu Şubat ayında sakat dizinden bir MR geçirmiş ve sonuçların temiz çıktığı açıklanmıştı. Curry son dönemde bireysel saha çalışmalarına yeniden başladı.



Bu sezon 39 maçta forma giyen Curry, maç başına 27.2 sayı, 4.8 asist, 3.5 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı.



Warriors, oyun kurucusunun yokluğunda 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Golden State (32-33) Çarşamba günkü maçlar öncesinde üst üste üç mağlubiyet almış durumda ve Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.



