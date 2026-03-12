12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
13:30
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Curry, devam eden diz sakatlığı nedeniyle en az 5 maç daha yok

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin devam eden diz sakatlığı nedeniyle 10 gün sonra yeniden değerlendirmeye alınacağı Çarşamba günü takım tarafından açıklandı.

12 Mart 2026 12:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Curry, devam eden diz sakatlığı nedeniyle en az 5 maç daha yok






Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin devam eden diz sakatlığı nedeniyle 10 gün sonra yeniden değerlendirmeye alınacağı Çarşamba günü takım tarafından açıklandı.

Son belirlenen takvime göre iki kez MVP ödülü kazanan Curry'nin en az beş maç daha kaçırması bekleniyor.

Curry, patellofemoral ağrı sendromu teşhisi konulmasının ardından son 15 maçta forma giyemedi. Yıldız oyuncu en son 30 Ocak'ta Detroit Pistons karşısında sahaya çıkmıştı.

37 yaşındaki oyuncu Şubat ayında sakat dizinden bir MR geçirmiş ve sonuçların temiz çıktığı açıklanmıştı. Curry son dönemde bireysel saha çalışmalarına yeniden başladı.

Bu sezon 39 maçta forma giyen Curry, maç başına 27.2 sayı, 4.8 asist, 3.5 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı.

Warriors, oyun kurucusunun yokluğunda 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Golden State (32-33) Çarşamba günkü maçlar öncesinde üst üste üç mağlubiyet almış durumda ve Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
