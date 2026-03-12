11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Arjantin!

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Arjantin Kadın Milli Basketbol Takımı ile karşılaşacak.

calendar 12 Mart 2026 08:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Arjantin Kadın Milli Basketbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. 

12 Mart Perşembe günü oynanacak mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, eleme turnuvasındaki ilk maçında Kanada Kadın Milli Basketbol Takımı'nı 71-69 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başlamıştı.

