A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Arjantin!

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Arjantin Kadın Milli Basketbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.
12 Mart Perşembe günü oynanacak mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, eleme turnuvasındaki ilk maçında Kanada Kadın Milli Basketbol Takımı'nı 71-69 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başlamıştı.
