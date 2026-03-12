11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Ülkemizdeki 3 tenis turnuvası iptal edildi

Türkiye'de gerçekleştirilecek 3 tenis organizasyonu ITF tarafından iptal edildi

calendar 12 Mart 2026 02:12
Haber: AA
Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 3 turnuvanın Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından takvimden çıkarıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelerle yer verildi.

"Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından yapılan bilgilendirme doğrultusunda, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, 30 Mart haftasında gerçekleştirilmesi planlanan ITF World Tennis Tour M15/W15 Antalya, ITF World Tennis Tour Juniors J100 İstanbul, ITF Masters MT400 Sorgun turnuvalarının takvimden çıkarıldığı bildirilmiştir. Türkiye Tenis Federasyonu olarak, uluslararası tenis takviminde ülkemizin güçlü ve güvenilir bir organizasyon merkezi olarak konumunu sürdürmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarımız devam etmektedir. Süreç kapsamında ITF ile gerekli iletişim kurulmuş olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tenisin ülkemizde gelişmesi, sporcularımızın uluslararası platformlarda daha fazla ve en iyi şekilde yer alması ve ülkemizin uluslararası tenis organizasyonları açısından önemli bir merkez olarak konumunun güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız."

 Reklam 
