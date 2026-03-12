11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Bernabeu'da Valverde gecesi: Real'den City'ye 3 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, konuk ettiği Manchester City'yi Federico Valverde'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

calendar 12 Mart 2026 01:09
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Manchester City'yi konuk etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci, 27'nci ve 42'nci dakikalarda Federico Valverdekaydetti.

Real Madrid'de Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı kaçırdı ve eflatun-beyazlı taraftarlardan özür diledi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı. Güler, 70 dakika sahada kalırken yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Bu mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
