UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Manchester City'yi konuk etti.
Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci, 27'nci ve 42'nci dakikalarda Federico Valverdekaydetti.
Bu mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.
⚽ Valverde Real Madrid'i öne geçirdi! Courtois'ten olağanüstü bir asist!
⚽ Mbappe yok ama Valverde var! Zor açıdan harika vurdu farkı ikiye çıkardı!
Real Madrid'de Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı kaçırdı ve eflatun-beyazlı taraftarlardan özür diledi.
👻CITY'YE KABUS GİBİ ÇÖKTÜ!
👻CITY'YE KABUS GİBİ ÇÖKTÜ!

⚽ Valverde neler yaptı öyle!! İlk yarıdan hat-trick!
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı. Güler, 70 dakika sahada kalırken yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
📽️Vinicius Junior penaltıyı kaçırdı ve taraftardan özür diledi.
