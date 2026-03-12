11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Sadettin Saran: "MHK'yi de yendik"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftanın hakemler için çok kritik olduğunu söyledi.

calendar 12 Mart 2026 00:18 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 02:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftanın hakemler için çok kritik olduğunu söyledi.

Enerjilerini hakem tartışmaları için harcamak istemediklerini belirten Saran, "Gerekeni yapmıyoruz sanmayın. Dinlendirilen hakemler var. Bu gidişle sene sonuna hakem kalmayacak. Burada temel sorun Merkez Hakem Kurulu (MHK). Biz, adil rekabet istiyoruz. Biz, geçen hafta sadece Samsunspor'u yenmedik. MHK'yi de yendik. Guendouzi, tellere çıktığı için sarı kart gördü. Torreira da tribüne gitti ama o sarı kart görmedi. Rahatsızlığımızı dile getiriyoruz ve sonuç alıyoruz. Yerli-yabancı hakem olayına girmek istemiyorum. Performansı iyi olan hakemler var. Kötü hakemler de var. Hakemlere seslenmek istiyorum. Önümüzdeki 9 hafta çok kritik. Bu maçlarda vereceğiniz kararların izi devam edecek. Eve giderken vicdanınızın rahat olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
