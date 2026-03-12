Sadettin Saran: 'MHK'yi de yendik'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftanın hakemler için çok kritik olduğunu söyledi.
Enerjilerini hakem tartışmaları için harcamak istemediklerini belirten Saran, "Gerekeni yapmıyoruz sanmayın. Dinlendirilen hakemler var. Bu gidişle sene sonuna hakem kalmayacak. Burada temel sorun Merkez Hakem Kurulu (MHK). Biz, adil rekabet istiyoruz. Biz, geçen hafta sadece Samsunspor'u yenmedik. MHK'yi de yendik. Guendouzi, tellere çıktığı için sarı kart gördü. Torreira da tribüne gitti ama o sarı kart görmedi. Rahatsızlığımızı dile getiriyoruz ve sonuç alıyoruz. Yerli-yabancı hakem olayına girmek istemiyorum. Performansı iyi olan hakemler var. Kötü hakemler de var. Hakemlere seslenmek istiyorum. Önümüzdeki 9 hafta çok kritik. Bu maçlarda vereceğiniz kararların izi devam edecek. Eve giderken vicdanınızın rahat olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftanın hakemler için çok kritik olduğunu söyledi.
Enerjilerini hakem tartışmaları için harcamak istemediklerini belirten Saran, "Gerekeni yapmıyoruz sanmayın. Dinlendirilen hakemler var. Bu gidişle sene sonuna hakem kalmayacak. Burada temel sorun Merkez Hakem Kurulu (MHK). Biz, adil rekabet istiyoruz. Biz, geçen hafta sadece Samsunspor'u yenmedik. MHK'yi de yendik. Guendouzi, tellere çıktığı için sarı kart gördü. Torreira da tribüne gitti ama o sarı kart görmedi. Rahatsızlığımızı dile getiriyoruz ve sonuç alıyoruz. Yerli-yabancı hakem olayına girmek istemiyorum. Performansı iyi olan hakemler var. Kötü hakemler de var. Hakemlere seslenmek istiyorum. Önümüzdeki 9 hafta çok kritik. Bu maçlarda vereceğiniz kararların izi devam edecek. Eve giderken vicdanınızın rahat olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.