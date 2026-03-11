11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
2-054'
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-057'
11 Mart
PSG-Chelsea
2-156'
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

Zerenspor, kendi evinde avantajı lehine sağlayamadı

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Zerenspor, Imaco Volley karşısında set alamadan kaybetti.

calendar 11 Mart 2026 23:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zerenspor, kendi evinde avantajı lehine sağlayamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Zeren Spor, sahasında Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu.

Karşılıklı sayıların alındığı setin başları eşitlikle geçti: 15-15. İtalya ekibinin etkili hücumlarıyla peş peşe bulduğu sayılarla 17-15 üstünlük sağlaması sonucu başkent takımı mola aldı. Molanın ardından etkili hücumları ile Zeren Spor'un hataları farkı açtı ve konuk ekip ilk seti 25-21 üstün bitirdi.

İkinci sete 2-0 üstün başlayan Zeren Spor, devamında Uzelac ile etkili olsa da Imoco Volley beraberliği yakaladı. 7-6 geriye düşen başkent ekibi molaya gitti. Moladan dönen Zeren Spor hücumlarıyla 2 sayı fark yakaladı (10-8). Setin ortalarında 14-14 başa baş geçen mücadelede İtalyan ekibi farkı açarak etkili oynadığı ikinci seti 25-18 üstün tamamladı ve durumu 2-0 yaptı.

Uzun bir süre dengeli bir oyunla geçilen üçüncü sette başkent temsilci 16-13 geriye düşünce setteki son molasını aldı. Molanın ardından iyi oyununu sürdüren Imoco Volley, üçüncü seti de 25-17 maçı da 3-0 kazandı.

Müsabakanın rövanşı, 18 Mart'ta Imoco Volley ev sahipliğinde Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Laszlo Adler (Macaristan)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzleac, Aleksic, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Önal, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Janset Cemre Erkul, Gatina)

Imoco Volley: Sillah, Fahr, Haak, Zhu, Chirichella, Wolosz (De Gennaro, Scognamillo, Daalderop)

Setler: 21-25, 18-25, 17-25


77 dakika (28, 26, 23)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.