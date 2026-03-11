11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-377'
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
0-176'
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Abdullah Kavukcu'dan Beşiktaş'a cevap: "8 kişi mi oynayalım"

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından konuştu.

calendar 11 Mart 2026 14:39 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 14:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Abdullah Kavukcu'dan Beşiktaş'a cevap: '8 kişi mi oynayalım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Kupadaki kura çekimiyle ilgili konuşan Kavukcu, "Biz aslında bugün kendi sahamızda oynayacağımız bir kura için gelmiştik ama şu anda kim gelse bugün hocamla da onu konuştuk maçtan sonra. Bu kurayla alakalı... Bize 3 takım gelebiliyordu; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği. Gençlerbirliği ile 1 maça daha çıkacağız. 19 kupamız var, bu sene 20 kupamız olsun istiyoruz." dedi. 

"TÜM TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDIK"

Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandıkları Liverpool maçıyla ilgili olarak Kavukcu, "Dün öyle bir şey vardı ki, ortam vardı ki biz çok duygulandık. Koreografi... İnanılmaz bir duygu anlarıydı. O dakikada başladığımız o heyecanla beraber futbolcularımız, hocamız bizi çok mutlu etti. Gururlandık. Tüm Türkiye'yi gururlandırdık." dedi.

"3'TE 3 İÇİN ANFIELD'A GİDECEĞİZ"

Abdullah Kavukcu, "2'te 2 yaptık, 3'te 3 için Anfield'a gideceğiz. Sonra bir hayalimiz var. İnşallah o hayalimiz gerçek olur." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"8 KİŞİ Mİ OYNAYALIM"

Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Kavukcu, "Biz anlamıyoruz. Devamlı olarak başkanla konuşuyoruz bunu. Biz 10 kişi oynuyoruz, 8 kişi mi oynayalım konuşmasınlar diye. Biz konuşmak istemiyoruz. Taraftar niye konuşmuyorsunuz diyor. Biz iyi veya kötü hakem ayrımından dolayı Türk hakemlerine de güveniyoruz, çok iyi hakemler var. 5 büyük ligden gelecekse yabancı VAR gerekli. Bugün söylemedik, 2 sene önce söyledik." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.