Abdullah Kavukcu'dan Beşiktaş'a cevap: '8 kişi mi oynayalım'

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.
Kupadaki kura çekimiyle ilgili konuşan Kavukcu, "Biz aslında bugün kendi sahamızda oynayacağımız bir kura için gelmiştik ama şu anda kim gelse bugün hocamla da onu konuştuk maçtan sonra. Bu kurayla alakalı... Bize 3 takım gelebiliyordu; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği. Gençlerbirliği ile 1 maça daha çıkacağız. 19 kupamız var, bu sene 20 kupamız olsun istiyoruz." dedi.
"TÜM TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDIK"
Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandıkları Liverpool maçıyla ilgili olarak Kavukcu, "Dün öyle bir şey vardı ki, ortam vardı ki biz çok duygulandık. Koreografi... İnanılmaz bir duygu anlarıydı. O dakikada başladığımız o heyecanla beraber futbolcularımız, hocamız bizi çok mutlu etti. Gururlandık. Tüm Türkiye'yi gururlandırdık." dedi.
"3'TE 3 İÇİN ANFIELD'A GİDECEĞİZ"
Abdullah Kavukcu, "2'te 2 yaptık, 3'te 3 için Anfield'a gideceğiz. Sonra bir hayalimiz var. İnşallah o hayalimiz gerçek olur." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
"8 KİŞİ Mİ OYNAYALIM"
Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Kavukcu, "Biz anlamıyoruz. Devamlı olarak başkanla konuşuyoruz bunu. Biz 10 kişi oynuyoruz, 8 kişi mi oynayalım konuşmasınlar diye. Biz konuşmak istemiyoruz. Taraftar niye konuşmuyorsunuz diyor. Biz iyi veya kötü hakem ayrımından dolayı Türk hakemlerine de güveniyoruz, çok iyi hakemler var. 5 büyük ligden gelecekse yabancı VAR gerekli. Bugün söylemedik, 2 sene önce söyledik." ifadelerini kullandı.
