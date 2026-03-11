11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-377'
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
0-176'
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

F.Bahçe'den TFF'ye öneri: "Yöneticiler, VAR odasında olsun"

Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, maçlarda iki takımdan birer yöneticinin VAR odasında bulunması gerektiğini dile getirdi.

calendar 11 Mart 2026 14:57
F.Bahçe'den TFF'ye öneri: 'Yöneticiler, VAR odasında olsun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından konuştu.

Kurayla ilgili konuşan Torunoğulları, "Konya şehrinin çıkmasına sevindim. Konyaspor ile ligde de deplasmanda oynayacağız. Kısa sürede iki kez Konya'ya gideceğiz. Hayırlı olsun." dedi.

Yarı finaldeki muhtemel rakipleri Beşiktaş hakkında gelen soruya Torunoğulları, "Yarı finalde de Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş ile de derbiler, deplasmanda zor olur. Ziraat sponsorluğundaki tüm organizasyonlarda şu ana kadar tüm kupaları aldık. İnşallah bu kupayı da alacağız." cevabını verdi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Hakem tartışmaları ve takımın durumuyla ilgili gelen soruyu Fenerbahçeli yönetici, "Dışarıdan eleştirmek kolay oluyor. Bir takımda 6-7 as futbolcu sakatlanınca planlamada, oyun sisteminde değişiklik oluyor. Biz oyuncularımıza, hocalarımıza inanıyoruz. Milli arada tüm sakat oyuncularımız geri dönecek. Eski tempomuzu bulup yolumuza devam edeceğiz. Biz şampiyon olacağız." sözleriyle cevapladı.

"YABANCI VAR OLSUN, YÖNETİCİLER DE ORADA OLSUN"

Hakemlerin performansıyla ilgili soruya Ertan Torunoğulları, "Biz TFF ve hakemlerle ilgili açıklama yapmıyoruz. Hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Herkes şikayetçi. Ligin sonuna geliyoruz. Maçlar çok sıkıntılı olacak. Benim önerim, yabancı VAR hakemi olsun. Müsabakada oynayan iki takımın birer temsilcisi de VAR odasında olsun. Ondan sonra ne sıkıntı olur, ne şikayet olur." cevabını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
