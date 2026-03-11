Sergen Yalçın, aradığı ismi sonunda buldu!

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan savunma problemi aşılmaya çalışılıyor. Öncelikle istikrarlı bir dörtlü bulmayı amaçlayan teknik heyet, aradığına ulaşmış gibi. Siyah-beyazlılarda teknik ekibin sağ bek, sol bek ve sağ stoper noktasında artık çelişkisi yok.



Tek konu sol stoperdi. Emirhan Topçu'nun sakatlığı sonrası şans bulan Felix Uduokhai, rekabette Tiago Djalo'nun önüne geçmiş durumda.



UDUOKHAI'DEN VAZGEÇMEYECEK



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Uduokhai'nin performansından oldukça memnun kaldığı ve Gençlerbirliği karşılaşmasında da tecrübeli ismi oynatmayı planladığı aktarıldı.



Agbadou geldiği günden bu yana oynadığı her maça farklı bir partnerle çıktı. Şu ana dek 6 müsabakada şans bulan Fildişi Sahilli futbolcunun tandemdeki arkadaşının bir süre daha Uduokhai olması bekleniyor.







