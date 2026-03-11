10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
5-2
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
1-6
10 Mart
Newcastle-Barcelona
1-1
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
1-2

Sergen Yalçın, aradığı ismi sonunda buldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, savunmadaki performansından memnun kaldığı Felix Uduokhai'yi savunma hattında ilk tercih olarak kullanmayı planlıyor.

11 Mart 2026 08:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın, aradığı ismi sonunda buldu!
Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan savunma problemi aşılmaya çalışılıyor. Öncelikle istikrarlı bir dörtlü bulmayı amaçlayan teknik heyet, aradığına ulaşmış gibi. Siyah-beyazlılarda teknik ekibin sağ bek, sol bek ve sağ stoper noktasında artık çelişkisi yok.

Tek konu sol stoperdi. Emirhan Topçu'nun sakatlığı sonrası şans bulan Felix Uduokhai, rekabette Tiago Djalo'nun önüne geçmiş durumda. 

UDUOKHAI'DEN VAZGEÇMEYECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Uduokhai'nin performansından oldukça memnun kaldığı ve Gençlerbirliği karşılaşmasında da tecrübeli ismi oynatmayı planladığı aktarıldı.

Agbadou geldiği günden bu yana oynadığı her maça farklı bir partnerle çıktı. Şu ana dek 6 müsabakada şans bulan Fildişi Sahilli futbolcunun tandemdeki arkadaşının bir süre daha Uduokhai olması bekleniyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
