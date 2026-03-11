Murat Özbostan, Serdal Adalı'nın TFF çıkışını değerlendirdi!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu derbi sonrası gece yarısı TFF'den VAR odası ve odanın yer aldığı koridorun kamera kayıtlarını istemesi dikkat çekmişti. Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş gündemini yorumladı.



İşte Murat Özbostan'ın köşe yazısı:



Beşiktaş, Riva'daki VAR merkezinde (maç sırasında) olan biteni şeffaf hale getirmek için VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera görüntülerini (maç anındaki kayıtlar) kendileriyle ve kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.



"BUNLAR ÇOK AĞIR İDDİALAR"



"Başkan Serdal Adalı, "Portekizli VAR eğitmen ekibi ile ilgili endişelerim var. Düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum" dedi.. Bunlar çok ağır iddialar..."



"BEŞİKTAŞ'A BELLİ Kİ BİR İHBAR GELDİ"



"Şimdi Serdal Adalı ya da Beşiktaş neden Galatasaray maçından sonra bu bomba açıklamayı yaptı? Beşiktaş'a belli ki bir ihbar geldi. Soruların yanıtını da yüzde 90 biliyor ve istiyor ki Türkiye Futbol Federasyonu açıklasın! Sonuçta Beşiktaş'a birileri bir şey demiş ama elinde de somut bir delil yok.. Bu nedenle de açıklamasını sınırlı bir yerde tutuyor."



"ORTAK KULLANIM ALANLARI…"



"Portekizli VAR eğitmenlerinin maçlar esnasında VAR odalarının bulundukları bir alanda maç izlediklerini öğrenen Beşiktaş diyor ki, "Acaba bu insanlar karar aşamasında VAR başındaki hakemlere etkide bulunuyorlar mı?" Ortak kullanım alanları olduğu bir gerçek. Burada maçın devre arasında karşı karşıya da gelebilirler."



"SORULMASI GEREKEN SORU BU!"



"Aslında maçlar oynanırken neden Portekiz ekibi orada? İşte sorulması gereken soru bu! Beşiktaş da bunu duymuş.. 48 saattir konuyu buradan işliyor.. Ne TFF kamera kayıtlarını verir ne de telefon kayıtları incelenir.. Zaten bu hukuki bir mesele! Peki Beşiktaş'ın amacı ne? Beşiktaş yönetimi, "Biz TFF'yi zamanında uyardık ama bizi dinlemediler. Bu Portekiz ekibi, dürüst değil" diyerek özellikle son Galatasaray maçındaki hataların altyapısını kuvvetlendiriyor."



"TONU SERTLEŞTİRDİ"



"Sonuçta Adalı, dikkat çekmek ve baskı kurmak-şeffaflık taleplerini (kamera kayıtları, telefon incelemeleri) güçlendirmek için tonu sertleştirdi. Hata olup olmadığı, camianın bakış açısına göre değişiyor.



Taraftarına göre "Gerekli uyanış", dışarıya göre "Aşırı tepki". Ama Beşiktaş cephesi, bu çizgide devam edecek gibi görünüyor, "Efendi dönem bitti" mottosu, artık kulübün yeni duruşu olarak lanse ediliyor. Bir şey olur mu? Hayır olmaz."







