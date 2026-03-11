Murat Özbostan, Serdal Adalı'nın TFF çıkışını değerlendirdi!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu derbi sonrası gece yarısı TFF'den VAR odası ve odanın yer aldığı koridorun kamera kayıtlarını istemesi dikkat çekmişti. Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş gündemini yorumladı.
İşte Murat Özbostan'ın köşe yazısı:
Beşiktaş, Riva'daki VAR merkezinde (maç sırasında) olan biteni şeffaf hale getirmek için VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera görüntülerini (maç anındaki kayıtlar) kendileriyle ve kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.
"BUNLAR ÇOK AĞIR İDDİALAR"
"Başkan Serdal Adalı, "Portekizli VAR eğitmen ekibi ile ilgili endişelerim var. Düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum" dedi.. Bunlar çok ağır iddialar..."
"BEŞİKTAŞ'A BELLİ Kİ BİR İHBAR GELDİ"
"Şimdi Serdal Adalı ya da Beşiktaş neden Galatasaray maçından sonra bu bomba açıklamayı yaptı? Beşiktaş'a belli ki bir ihbar geldi. Soruların yanıtını da yüzde 90 biliyor ve istiyor ki Türkiye Futbol Federasyonu açıklasın! Sonuçta Beşiktaş'a birileri bir şey demiş ama elinde de somut bir delil yok.. Bu nedenle de açıklamasını sınırlı bir yerde tutuyor."
"ORTAK KULLANIM ALANLARI…"
"Portekizli VAR eğitmenlerinin maçlar esnasında VAR odalarının bulundukları bir alanda maç izlediklerini öğrenen Beşiktaş diyor ki, "Acaba bu insanlar karar aşamasında VAR başındaki hakemlere etkide bulunuyorlar mı?" Ortak kullanım alanları olduğu bir gerçek. Burada maçın devre arasında karşı karşıya da gelebilirler."
"SORULMASI GEREKEN SORU BU!"
"Aslında maçlar oynanırken neden Portekiz ekibi orada? İşte sorulması gereken soru bu! Beşiktaş da bunu duymuş.. 48 saattir konuyu buradan işliyor.. Ne TFF kamera kayıtlarını verir ne de telefon kayıtları incelenir.. Zaten bu hukuki bir mesele! Peki Beşiktaş'ın amacı ne? Beşiktaş yönetimi, "Biz TFF'yi zamanında uyardık ama bizi dinlemediler. Bu Portekiz ekibi, dürüst değil" diyerek özellikle son Galatasaray maçındaki hataların altyapısını kuvvetlendiriyor."
"TONU SERTLEŞTİRDİ"
"Sonuçta Adalı, dikkat çekmek ve baskı kurmak-şeffaflık taleplerini (kamera kayıtları, telefon incelemeleri) güçlendirmek için tonu sertleştirdi. Hata olup olmadığı, camianın bakış açısına göre değişiyor.
Taraftarına göre "Gerekli uyanış", dışarıya göre "Aşırı tepki". Ama Beşiktaş cephesi, bu çizgide devam edecek gibi görünüyor, "Efendi dönem bitti" mottosu, artık kulübün yeni duruşu olarak lanse ediliyor. Bir şey olur mu? Hayır olmaz."
Murat Özbostan, Serdal Adalı'nın TFF çıkışını değerlendirdi!
Beşiktaş'ın Galatasaray maçı sonrası TFF'den VAR odası ve koridorunun kamera kayıtlarını istemesi gündem olmuştu. Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın tepkisini değerlendirdi.
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu derbi sonrası gece yarısı TFF'den VAR odası ve odanın yer aldığı koridorun kamera kayıtlarını istemesi dikkat çekmişti. Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş gündemini yorumladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Van Dijk: "Çok fırsat harcadık"
-
9
Osimhen: "Galatasaray taraftarıyla bir aileyiz"
-
8
Galatasaray'da duvar: Abdülkerim Bardakcı!
-
7
Noa Lang'tan sürpriz: Sacha Boey ile şarkı!
-
6
Galatasaray, Liverpool'u devirdi: Çeyrek final adımı!
-
5
Sinan Engin: "Eski Galatasaray! Sizin babanız!"
-
4
Gomis: "İşte bu yüzden Galatasaray'ı seviyoruz"
-
3
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması
-
2
Yüksel Yıldırım: "Galatasaray inanılmaz motive oluyor"
-
1
Muhammed Salah: "Atmosfer harikaydı!"
- 08:50 NBA'de tarihi gece: Bam Adebayo 83 sayı attı, Kobe Bryant'ı geçti
- 08:47 Milan Skriniar'ın gözü milli arada!
- 08:42 Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Liverpool yorumları
- 08:42 Sergen Yalçın, aradığı ismi sonunda buldu!
- 08:29 Murat Özbostan, Serdal Adalı'nın TFF çıkışını değerlendirdi!
- 08:23 Spor yazarlarından Galatasaray - Liverpool yorumları
- 08:19 Tedesco sendrom için harekete geçti! "Bu strese dayanılmaz"
- 01:17 Vakıfbank, İtalya'dan avantajla birlikte döndü
- 01:17 Barış Cin'den Avrupa şampiyonluğu
- 01:15 Metehan Yaprak'tan bronz madalya
- 00:57 Okan Buruk, taraftarı kırmadı
- 00:55 Atletico Madrid, Tottenham'a 5 attı!
- 00:53 Bayern Münih'ten Atalanta karşısında şov!
- 00:49 Barcelona, maçı son dakikada kurtardı
- 00:38 Hull City'den iki maç sonra galibiyet!
- 00:34 Noa Lang'tan sürpriz: Sacha Boey ile şarkı!
- 00:22 Muhammed Salah: "Atmosfer harikaydı!"
- 00:01 Sinan Engin: "Eski Galatasaray! Sizin babanız!"
- 23:55 Uğurcan Çakır: "Liverpool'da turu geçeceğiz"
- 23:51 İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri
- 23:23 Van Dijk: "Çok fırsat harcadık"
- 23:20 Yüksel Yıldırım: "Galatasaray inanılmaz motive oluyor"
- 23:14 Barış Alper Yılmaz'dan Van Dijk yanıtı
- 23:10 Gomis: "İşte bu yüzden Galatasaray'ı seviyoruz"
- 23:10 Uğurcan Çakır'dan Liverpool'a geçit yok!
- 23:04 Liverpool'un kabusu İstanbul!
- 22:59 Mario Lemina: "Daha fazla atabilirdik"
- 22:55 Osimhen: "Galatasaray taraftarıyla bir aileyiz"
- 22:52 Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması
- 22:47 Galatasaray'da duvar: Abdülkerim Bardakcı!
- 22:39 Galatasaray, Liverpool'u devirdi: Çeyrek final adımı!
- 22:35 Galatasaray'a kötü haber: Davinson
- 22:19 Liverpool'un golü VAR'dan döndü
- 22:10 Galatasaray'dan ofsayt itirazı
- 21:54 Manisa'ya ilaç gibi galibiyet
- 21:45 Galatasaray, Hapoel Netanel Holon'u devirdi!
- 21:11 Okan Buruk'tan 2 değişiklik
- 21:07 Liverpool taraftarlarından Atatürk pankartı
- 20:56 Mario Lemina'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk!
- 20:45 Victor Osimhen'e özel koreografi!
- 20:27 Hentbol'da Süper Kupanın adı değişti
- 20:15 Okan Buruk: "Avantaj yakalamak istiyoruz"
- 20:07 İşte derbinin VAR kayıtları
- 20:05 Fatih Terim, Liverpool maçına geldi
- 20:04 Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı
- 20:01 Orhan Kaynak'ı kaybettik!
- 19:44 Okan Buruk'tan Liverpool maçında Singo sürprizi!
- 19:37 Galatasaray - Liverpool: 11'ler
- 18:54 Fatih Terim'den sürpriz paylaşımlar!
- 18:44 Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar
- 18:28 Robert Lewandowski'den geleceği için mesaj
- 18:09 Ismael Garcia Gomez'den geleceği için mesaj!
- 18:06 Nefes kesen maçta kazanan Pendikspor
- 17:54 Fabian Ruiz için açıklama: "Geri dönmek istiyor"
- 17:42 Juventus'tan Bernardo Silva için ilk adım!
- 17:38 Hentbol'da play-out ve play-off maçları başlıyor
- 17:30 Nicolo Zaniolo, gole hasret kaldı!
- 17:13 En-Nesyri bu kez de Al-Itttihad'ı karıştırdı: Eski futbolculardan şok iddia
- 17:12 Beşiktaş'ta Toure ve Emirhan gelişmesi
- 16:06 Vanspor evinde Adana Demirspor'u tek golle geçti
Bayern Münih'ten Atalanta karşısında şov!
Barcelona, maçı son dakikada kurtardı
Hull City'den iki maç sonra galibiyet!
Van Dijk: "Çok fırsat harcadık"
Liverpool'un kabusu İstanbul!
Liverpool taraftarlarından Atatürk pankartı
Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar
Robert Lewandowski'den geleceği için mesaj
Fabian Ruiz için açıklama: "Geri dönmek istiyor"
Juventus'tan Bernardo Silva için ilk adım!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|25
|19
|4
|2
|59
|18
|61
|2
|Fenerbahçe
|25
|16
|9
|0
|57
|25
|57
|3
|Trabzonspor
|25
|16
|6
|3
|51
|29
|54
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Başakşehir
|25
|12
|6
|7
|44
|27
|42
|6
|Göztepe
|25
|11
|9
|5
|28
|18
|42
|7
|Kocaelispor
|25
|9
|6
|10
|22
|25
|33
|8
|Samsunspor
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|32
|9
|Rizespor
|25
|7
|9
|9
|32
|35
|30
|10
|Gaziantep FK
|25
|7
|9
|9
|31
|41
|30
|11
|Alanyaspor
|25
|5
|12
|8
|26
|30
|27
|12
|Gençlerbirliği
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|25
|13
|Konyaspor
|25
|5
|9
|11
|28
|38
|24
|14
|Antalyaspor
|25
|6
|6
|13
|24
|39
|24
|15
|Eyüpspor
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|22
|16
|Kasımpaşa
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|21
|17
|Kayserispor
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|20
|18
|Karagümrük
|25
|3
|5
|17
|22
|46
|14