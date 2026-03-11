Miami Heat'in yıldız pivotu Bam Adebayo, Washington Wizards karşısında sergilediği olağanüstü performansla tarihe geçti.



Adebayo, salı gecesi Washington Wizards'a karşı oynanan mücadelede 83 sayı kaydederek NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu oldu ve Kobe Bryant'ın 81 sayılık efsanevi performansını geride bıraktı.



NBA tarihinde bir maçta daha fazla sayı atan tek isim ise hâlâ Wilt Chamberlain. Chamberlain, 1962 yılında kaydettiği 100 sayıyla ligin en unutulmaz rekorlarından birine imza atmıştı.



Heat, Adebayo'nun tarihi performansının damga vurduğu karşılaşmada Wizards'ı 150-129 mağlup etti.



Adebayo, tarihi gecede sahadan 20/43, üç sayı çizgisinin gerisinden 7/22 isabet buldu. Serbest atış çizgisinde ise 36/43 gibi dikkat çekici bir performans sergileyen yıldız oyuncu, 42 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 ribaund ve 3 asistle tamamladı.



Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, maçın ardından yaptığı açıklamada bu performansı şu sözlerle değerlendirdi:



"Gerçekten tarif edilmesi zor, adeta olağanüstü bir geceydi."



NBA tarihinin en unutulmaz bireysel performanslarından biri, 22 Ocak 2006'da Kobe Bryant'ın Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı olarak hafızalara kazınmıştı. Bryant o performansıyla NBA tarihinde 80 sayı barajını aşan ikinci oyuncu olmuştu.



Adebayo'nun 83 sayılık performansı ise bu tarihi başarıyı geride bırakarak NBA tarihindeki en yüksek ikinci skor olarak kayıtlara geçti.



Adebayo'nun performansı aynı zamanda Miami Heat franchise tarihinin en yüksek sayılık maçı olarak da kayda geçti. Kulübün önceki rekoru, 3 Mart 2014'te Charlotte Bobcats'e karşı 61 sayı atan LeBron James'e aitti.



Adebayo'nun bu maçtan önceki kariyer sayı rekoru 41 idi. Yıldız pivot, bu rekorunu karşılaşmanın ilk yarısında geçerek tarihi performansının sinyallerini erken verdi.



Gecenin diğer sonuçları:



Grizzlies 129–139 76ers



Pistons 138–100 Nets



Mavericks 112–124 Hawks



Raptors 99–113 Rockets



Suns 129–114 Bucks



Celtics 116–125 Spurs



Bulls 130–124 Warriors



Hornets 103–101 Trail Blazers



Pacers 109–114 Kings



Timberwolves 106–120 Lakers



