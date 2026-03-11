11 Mart
Beşiktaş'ta Jota Silva unutuldu!

Beşiktaş'ın Portekizli sol kanat oyuncusu ligdeki son 5 maçta sadece bir dakika süre aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, El Bilal Toure'nin uzun süreli sakatlığına rağmen Jota Silva'ya şans tanımadı.

Beşiktaş'ta Jota Silva unutuldu!
Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva son dönemde adeta unutuldu. Portekizli futbolcu forma rekabetinde çok gerilerde kalırken iyice gözden düştü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Jota Silva'ya Süper Lig'deki son 5 maçta sadece 1 dakika şans tanıdı. Kocaelispor deplasmanında 90+2'de Hyeon-gyu Oh'un yerine oyuna giren yetenekli oyuncu; Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Galatasaray maçlarında hiç süre alamadı. Jota, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor ile oynanan kupa müsabakalarında ise toplam 73 dakika forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.

SEZON SONU AYRILIK

Sergen Yalçın'ın gözüne girmekte çok zorlanan Jota Silva'nın kiralık sözleşmesinde 17 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma maddesi bulunuyor. Ancak Jota bu aşamada siyah-beyazlıların gelecek sezon planlamasında yer almıyor. 26 yaşındaki oyuncuyla sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.

PERFORMANSI

El Bilal Toure'nin uzun süreli sakatlığına rağmen kulübeden çıkamayan Portekizli futbolcu, ligde sadece 3 kez 11'de görev yaptı ve 3 gol kaydetti.



